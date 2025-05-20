В Telegram приходят фейковые сообщения "от Vodafone": чем опасна мошенническая схема

В Telegram зафиксирована новая мошенническая схема против абонентов Vodafone Украина: фейковые аккаунты под видом оператора рассылают сообщения о "завершении действия номера" с просьбой заменить SIM-карту. Цель - получить доступ к личным данным и финансам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).