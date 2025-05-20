В Telegram приходят фейковые сообщения "от Vodafone": чем опасна мошенническая схема
Украинцам рассылают опасные сообщения в Telegram (фото: Getty Images)
В Telegram зафиксирована новая мошенническая схема против абонентов Vodafone Украина: фейковые аккаунты под видом оператора рассылают сообщения о "завершении действия номера" с просьбой заменить SIM-карту. Цель - получить доступ к личным данным и финансам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД).
Vodafone официально заявляет, что не рассылает подобные уведомления через мессенджеры. Вся важная информация поступает исключительно через официальные каналы: сайт оператора, приложение My Vodafone или короткий номер 111.
Новая мошенническая схема в Telegram от имени Vodafone (фото: Центр противодействия дезинформации)
Как защитить себя
- Не переходите по подозрительным ссылкам и не предоставляйте личные данные в ответ на сообщения от неизвестных отправителей
- Используйте двухфакторную аутентификацию в банковских приложениях и мессенджерах
- Регулярно проверяйте историю транзакций и обращайтесь в банк при обнаружении подозрительной активности.
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