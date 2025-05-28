В мережі "поховали" Джамалу, Білик та інших зірок: хто стоїть за вірусними фейками

Що відомо про фейки

Неправдиві повідомлення про смерть зірок почали ширитися з середини травня на новоствореному акаунті в YouTube під назвою "Українські зірки".

На кожному ролику стоїть траурна обкладинка однієї зі знаменитостей та підпис "5 українських зірок, які пішли з життя сьогодні".

В мережі "поховали" українських зірок (скриншот)

Героями таких роликів стали Ірина Білик, Станіслав Боклан, Джамала, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Світлана Лобода та багато інших.

До прикладу, на відео, у якому розповідали про "смерть" Джамали, вже понад 19 тисяч переглядів. На інших залежно від термінів публікації - від 100 до кількох десятків тисяч.

Як виглядають фейки про "смерть" українських зірок (скриншот)

Що відомо про джерело фейкових новин

Акаунт було створено 13 травня. Його контент, очевидно, згенерований та озвучений штучним інтелектом.

Авторам фейкових новин за кілька тижнів вдалося зібрати понад 100 тисяч переглядів.

Примітно, що країною походження профілю, який присвячений українським зіркам, зазначено Азербайджан.

Що відомо про акаунт, який поширює фейки про смерть зірок (скриншот)

Така дезінформація може бути як способом хайпу та заробляння грошей, так і справою рук росіян. Раніше вони вже "поховали" зірку українських мемів Ісаака Величка.

Як відреагували в мережі

Одна з користувачок Ніка розповіла в Threads, як її мама стала "жертвою" вірусного відео і звернула увагу на проблему.

"Сьогодні моя маман повідомила мені, що померла Джамала - уві сні, у своєму будинку біля Львова, залишивши на столі недописаний вірш. І ще Білик померла. І якийсь дід", - поділилася вона.

"Це взагалі нормально, що на ютубі купа такого барахла? Лише під цим відео 19 тисяч переглядів. І люди ж реально вірять. Мені довелось вкотре пояснювати, що відео клікбейт, озвучує ШІ..." - додала дівчина.

В мережі поширили фейк про "смерть" Джамали (скриншот)

Інші користувачі поділилися схожими історіями та закликали блокувати подібні канали.

Ось що пишуть в мережі:

"Так, нещодавно мене сповістила бабуся, що побачила у ютубі, що помер Кондратюк..."

"Мама вчора дивилася таке ж відео, але про Дорофєєву. Я намагалась зрозуміти, навіщо створюють такі відео, але не змогла".

"Свекруха якось подзвонила моєму чоловікові мало не в істеричному стані: "По Харкову вдарили ядеркою!". Так що Джамалі ще, може, пощастило".

"Мені мама теж періодично повідомляє про трагедії".

"На такі сторінки жалітись. Тільки це допоможе".

"Я написала скаргу на цей ютуб канал, коли його побачила. І вам раджу. Це має бути заблоковано!"

Реакція користувачів на фейки про смерть українських зірок (скриншот)

Жертвами дезінформації часто стають люди старшого віку, які погано розуміються в цифровій грамотності. Раніше ми розповідали, як розпізнати фейкові новини.