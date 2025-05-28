В мережі "поховали" Джамалу, Білик та інших зірок: хто стоїть за вірусними фейками

В мережі поширюють фейки про смерть українських зірок. "Жертвами" вірусних відео вже стали Джамала, Ірина Білик, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва та інші.
Що відомо про нову хвилю дезінформації, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Неправдиві повідомлення про смерть зірок почали ширитися з середини травня на новоствореному акаунті в YouTube під назвою "Українські зірки".
На кожному ролику стоїть траурна обкладинка однієї зі знаменитостей та підпис "5 українських зірок, які пішли з життя сьогодні".
Героями таких роликів стали Ірина Білик, Станіслав Боклан, Джамала, Надя Дорофєєва, Артем Пивоваров, Світлана Лобода та багато інших.
До прикладу, на відео, у якому розповідали про "смерть" Джамали, вже понад 19 тисяч переглядів. На інших залежно від термінів публікації - від 100 до кількох десятків тисяч.
Акаунт було створено 13 травня. Його контент, очевидно, згенерований та озвучений штучним інтелектом.
Авторам фейкових новин за кілька тижнів вдалося зібрати понад 100 тисяч переглядів.
Примітно, що країною походження профілю, який присвячений українським зіркам, зазначено Азербайджан.
Така дезінформація може бути як способом хайпу та заробляння грошей, так і справою рук росіян. Раніше вони вже "поховали" зірку українських мемів Ісаака Величка.
Одна з користувачок Ніка розповіла в Threads, як її мама стала "жертвою" вірусного відео і звернула увагу на проблему.
"Сьогодні моя маман повідомила мені, що померла Джамала - уві сні, у своєму будинку біля Львова, залишивши на столі недописаний вірш. І ще Білик померла. І якийсь дід", - поділилася вона.
"Це взагалі нормально, що на ютубі купа такого барахла? Лише під цим відео 19 тисяч переглядів. І люди ж реально вірять. Мені довелось вкотре пояснювати, що відео клікбейт, озвучує ШІ..." - додала дівчина.
Інші користувачі поділилися схожими історіями та закликали блокувати подібні канали.
Ось що пишуть в мережі:
Жертвами дезінформації часто стають люди старшого віку, які погано розуміються в цифровій грамотності. Раніше ми розповідали, як розпізнати фейкові новини.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube-канал "Українські зірки", повідомлення та коментарі в Threads користувачки nika_bondarrr.