Меню футболиста сборной Украины для идеальной формы: что ест Валерий Бондарь

Как питается футболист сборной Украины для поддержания идеальной формы? Валерий Бондарь приоткрыл завесу над своим ежедневным рационом и рассказал, что обычно ест.

О своем меню воспитанник академии "Шахтера", чемпион мира в составе молодежной сборной U-20 рассказал в интервью РБК-Украина.

Как должны питаться футболисты?

Поддержание высокой спортивной формы на элитном уровне требует не только изнурительных тренировок, но и строгой дисциплины вне поля, в частности в питании. Рацион профессиональных футболистов обычно разрабатывается диетологами команды с учетом индивидуальных потребностей, графика тренировок и игр, потребностей в восстановлении.

Валерий Бондарь, рассказывая о своем питании на тренировочной базе, подтверждает этот подход.

"Когда находимся на базе в Emily в Винниках, то здесь у нас есть и ужин, и обед, и завтрак", - отмечает Валерий.

Какое меню у Валерия Бондаря

В частности, игрок рассказал о своих предпочтениях на завтрак.

"Обычно, на завтрак я стараюсь есть что-то белковое, например, яичница или омлет. Также в мой рацион входят лосось, авокадо, томаты черри", - рассказал спортсмен.

Отметим, что такой выбор не случайный. Белок (яйца, лосось) является основным строительным материалом для мышц, необходимым для их восстановления после нагрузок и поддержания мышечной массы. Лосось и авокадо - это ценные источники полезных жиров Омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и важны для здоровья сердечно-сосудистой системы, что является критически важным для выносливости футболиста. Томаты черри добавляют витаминов и антиоксидантов. Белковый завтрак также помогает дольше чувствовать сытость.

Ужин в рационе Валерия имеет другой акцент.

"Ну а на ужин я готовлю себе салаты и ем больше углеводов. Это может быть рис и гречка. Еще я ем рыбу и мясо", - поделился футболист.

После дня тренировок организм нуждается в пополнении запасов гликогена - формы хранения углеводов в мышцах и печени, которая используется как основной источник энергии во время физических нагрузок. Рис и гречка являются сложными углеводами, обеспечивающими постепенное высвобождение энергии и эффективно восстанавливающими энергетические депо. Добавление рыбы или мяса обеспечивает необходимый белок для ночного восстановления мышц, а салаты - клетчатку, витамины и минералы.