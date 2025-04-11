Мировые знаменитости обожают эти орехи за их суперпользу: есть в каждом магазине

Фисташки - это не просто вкусный перекус, а настоящая сокровищница полезных веществ, за которую их ценят не только гурманы, но и мировые знаменитости, которые тщательно следят за своим здоровьем и внешним видом.

Почему звезды выбирают этот орех - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)ю

Какие мировые звезды обожают фисташки?

Гвинет Пэлтроу

Известная своими нестандартными подходами к здоровому питанию, Гвинет также ценит полезные свойства орехов. Обычно, она добавляет их в блюда в небольшом количестве.

Миранда Керр

Австралийская супермодель и основательница бренда органической косметики KORA Organics является примером здорового образа жизни. Она часто делится своими секретами красоты и питания, подчеркивая важность натуральных продуктов, среди которых есть и фисташки как источник полезных жиров и антиоксидантов.

Доказана польза фисташек для здоровья:

Научные исследования подтверждают многочисленные преимущества употребления фисташек:

Поддержка здоровья сердца

Регулярное употребление фисташек связывают со снижением артериального давления и уровня "плохого" холестерина, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль веса

Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, фисташки помогают дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание и способствуя контролю веса.

Регулирование уровня сахара в крови

Фисташки могут быть полезными для людей с диабетом 2 типа или преддиабетом, помогая стабилизировать уровень глюкозы в крови благодаря балансу полезных жиров, белков и клетчатки.

Улучшение зрения

Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в фисташках, важны для здоровья сетчатки глаза и могут помочь предотвратить возрастную макулярную дегенерацию.

Поддержка здоровья кишечника

Клетчатка в фисташках способствует росту полезных кишечных бактерий, которые производят важные жирные кислоты для здоровья пищеварительной системы.

Снижение уровня стресса

Исследования показывают, что фисташки могут помочь снизить уровень гормона стресса - кортизола.

Улучшение мужского здоровья

Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот, цинка и селена, фисташки могут положительно влиять на кровообращение и репродуктивную функцию у мужчин.

Поддержка красоты кожи

Витамин Е и антиоксиданты в фисташках способствуют здоровью кожи, волос и ногтей.