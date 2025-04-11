Мировые знаменитости обожают эти орехи за их суперпользу: есть в каждом магазине
Фисташки - это не просто вкусный перекус, а настоящая сокровищница полезных веществ, за которую их ценят не только гурманы, но и мировые знаменитости, которые тщательно следят за своим здоровьем и внешним видом.
Почему звезды выбирают этот орех - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)ю
Какие мировые звезды обожают фисташки?
Гвинет Пэлтроу
Известная своими нестандартными подходами к здоровому питанию, Гвинет также ценит полезные свойства орехов. Обычно, она добавляет их в блюда в небольшом количестве.
Миранда Керр
Австралийская супермодель и основательница бренда органической косметики KORA Organics является примером здорового образа жизни. Она часто делится своими секретами красоты и питания, подчеркивая важность натуральных продуктов, среди которых есть и фисташки как источник полезных жиров и антиоксидантов.
Доказана польза фисташек для здоровья:
Научные исследования подтверждают многочисленные преимущества употребления фисташек:
Поддержка здоровья сердца
Регулярное употребление фисташек связывают со снижением артериального давления и уровня "плохого" холестерина, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Контроль веса
Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, фисташки помогают дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание и способствуя контролю веса.
Регулирование уровня сахара в крови
Фисташки могут быть полезными для людей с диабетом 2 типа или преддиабетом, помогая стабилизировать уровень глюкозы в крови благодаря балансу полезных жиров, белков и клетчатки.
Улучшение зрения
Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в фисташках, важны для здоровья сетчатки глаза и могут помочь предотвратить возрастную макулярную дегенерацию.
Поддержка здоровья кишечника
Клетчатка в фисташках способствует росту полезных кишечных бактерий, которые производят важные жирные кислоты для здоровья пищеварительной системы.
Снижение уровня стресса
Исследования показывают, что фисташки могут помочь снизить уровень гормона стресса - кортизола.
Улучшение мужского здоровья
Благодаря содержанию омега-3 жирных кислот, цинка и селена, фисташки могут положительно влиять на кровообращение и репродуктивную функцию у мужчин.
Поддержка красоты кожи
Витамин Е и антиоксиданты в фисташках способствуют здоровью кожи, волос и ногтей.
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В материале использованы источники - Vogue, WomensHealth, Nutrients.
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