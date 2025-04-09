Что ест Надя Дорофеева на завтрак - и не набирает вес: вкусно, просто и полезно

Надя Дорофеева всегда в прекрасной форме, благодаря своему сбалансированному питанию. Певица доказывает: завтрак может быть и простым, и полезным, и кайфовым!

Что же ест суперзвезда на завтрак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Нади Дорофеевой.

Что выбирает на завтрак Надя Дорофеева?

Недавно Надя Дорофеева поделилась секретом своего утреннего ритуала, рассказав о своем любимом завтраке. Оказывается, звезда предпочитает не сложные блюда, а простые, полезные и одновременно вкусные варианты, которые помогают ей зарядиться энергией на целый день.

По словам Нади, ее утро часто начинается с овсяной каши. Но не обычной, а с особыми ингредиентами, которые делают ее не только полезной, но и невероятно аппетитной. Основу составляет овсянка долгого приготовления, которую певица варит на воде или на растительном молоке - миндальном или кокосовом. Вот так выглядит утренняя тарелка Нади (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

После приготовления каши Надя добавляет к ней разнообразные фрукты и ягоды. Ее фаворитами являются свежие ягоды - малина, черника, голубика, клубника, в зависимости от сезона. Они не только обогащают вкус блюда, но и являются прекрасным источником витаминов и антиоксидантов.

Кроме ягод, на тарелке Нади часто можно увидеть нарезанный банан или ломтики яблока. Эти фрукты добавляют каше естественной сладости и делают ее более сытной.

Сбалансированная тарелка Нади Дорофеевой

Но, как говорится, не овсянкой единой. Звезда недавно показала еще одну утреннюю тарелку, с разнообразными продуктами на ней.

Так, на фотографии можем увидеть жареный сыр халуми, яйца, шпинат, томаты черри, сыр, и жареные грибы эринги и авокадо. Это очень сбалансированный завтрак, в котором есть все - белки, жиры и углеводы.

Надя Дорофеева показала свой завтрак (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)