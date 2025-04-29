Валерий Бондарь: Пусть те, кто говорит "спорт вне политики", поедут в Кривой Рог

Как изменился украинский футбол во время войны, как легионеры "Шахтера" адаптируются в стране под обстрелами, а также о хейте Марино Пушича от хайпожеров и личной жизни - в интервью РБК-Украина рассказал центральный защитник "горняков" и сборной Украины Валерий Бондарь.

В интервью РБК-Украина Бондарь поделился своими впечатлениями от непростого сезона, рассказал о конкуренции в сборной, работе с тренерским штабом и личных жизненных принципах. Также он откровенно высказался о возвращении российских клубов в еврокубки, хейте в медиа и о том, почему спорт сегодня не может быть вне политики.

Валерий известен своей техникой, умением начинать атаки из глубины и хорошей скоростью, хотя иногда ему вменяют недостаточную агрессивность в единоборствах из-за не слишком массивной физической комплекции.

В составе "горняков" он завоевал немало трофеев, среди которых несколько чемпионств Украины, Кубок и Суперкубок. После начала полномасштабной войны, когда многие легионеры покинули команду, он стал ключевым игроком обороны.

Валерий Бондарь - воспитанник академии "Шахтера", чемпион мира в составе молодежной сборной U-20, защитник, которого хорошо знает каждый украинский болельщик.

– Валерий, как ты оцениваешь текущий сезон "Шахтера"? Почему у вас бывают то хорошие отрезки, то не очень?

– Я думаю, что каждая команда имеет какой-то период в сезоне, где она хорошо выступает и где иногда есть результаты, которые неудовлетворительны для клуба.

К тому же к нам пришло очень много новых молодых игроков, бразильцев, которым нужно время на адаптацию. Они очень молодые и приехали из другой страны. Сейчас здесь война идет, а для них все новое. Поэтому им надо также немного понять наш чемпионат, как здесь играют. И что легко здесь совсем не будет.

– А логистические аспекты насколько влияют на результаты?

– Не хочется жаловаться. Но, конечно, мы были в дороге 12-14 часов, потом возвращались и через день-два у нас игра чемпионата... Это такая была тяжелая нагрузка. Но я думаю, что нам грех жаловаться на это. Хотели выдать максимум из результата, но не все получалось так, как планировали.

– Возможно, знаешь, почему клуб выбрал местом проведения домашних матчей в Лиге чемпионов Германию? Не было вариантов с Польшей, например, чтобы уменьшить эту логистическую нагрузку?

– Я думаю, этот вопрос надо задавать нашим руководителям, ведь они подробно смогут рассказать все эти такие моменты, которые побудили нас ехать в Германию и играть именно там матчи.

В общем, это неплохой выбор был, потому что было много болельщиков, всегда мы чувствовали поддержку на каждом из матчей. Было много наших людей, было много людей из Германии, которые нас поддерживали.

– Как тебе новый формат Лиги чемпионов? Стали ли матчи более зрелищными, как то декларировали в УЕФА еще до изменений?

– Я думаю, что да. Была группа, и ты играешь 6 матчей. Сейчас у тебя 8 матчей, и ты играешь каждый раз с другим соперником. Всегда у тебя должна быть новая какая-то тактика к сопернику - это такой интересный формат.

Думаю, что и для болельщиков интересно. И сейчас также можно увидеть, что в Лиге чемпионов часто встречаются между собой такие большие топовые команды, как "Арсенал", "Реал", "Интер", "Бавария" и другие. За этим очень интересно наблюдать. Этих матчей стало больше. Конечно, для болельщиков всегда этот интерес был, но сейчас он еще больше стал.

– Кто, по твоему мнению, выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне? За кого лично болеешь лично?

– Лично болею за "Барселону", потому что еще когда я был маленький, то всегда любил эту команду. Думаю, они действительно заслуживают стать триумфаторами этой Лиги чемпионов. Они показывают очень сильный сезон с новым главным тренером и это также можно увидеть в ЛЧ в частности. Фото: Бондарь на тренировке (t.me/shakhtar_news)

– Какой матч в сезоне был самым тяжелым и наиболее эмоциональным для тебя, если брать во внимание и Премьер-лигу, и Кубок, и Лигу чемпионов?

– Самым тяжелым был матч против "Аталанты". Нам очень тяжело было с ними играть, с самого начала не очень пошла хорошо пошла игра. И знаешь, эта команда, она не останавливается даже, когда сделала счет 2:0, 3:0... Они все равно атакуют и прессингуют, а с такими соперниками всегда тяжело играть.

Наиболее эмоциональными были матчи Лиги чемпионов, в частности победы против "Бреста" и "Янг Бойза".

Ну, а самым большим разочарованием я бы назвал матчи против "Динамо".

– Как ты оцениваешь уровень конкуренции в Премьер-лиге в этом сезоне? Что думаешь о таких командах, как "Александрия" и "Полесье"?

– Хочется похвалить клубы, потому что они вкладывают деньги в свое развитие. Я думаю, что можно увидеть, как после начала полномасштабной войны, первый год "Днепр-1" боролся за высокие места, потом "Кривбасс" также до зимы был на первом месте. Сейчас "Александрия" также борется за высокие места. Каждый год у нас есть новая команда, которая борется за высокие города и это, конечно, супер, что у нас есть такие амбициозные клубы.

Надеюсь, что с каждым годом наша Премьер-лига будет только расти, развиваться с хорошими исполнителями и будет расти наш коэффициент в Европе. Этот этап очень важен для нашей страны и команд.

– Является ли нынешний чемпионат самым сильным, если говорить обо всех сезонах с начала вторжения?

– Сейчас играет много легионеров. Есть очень квалифицированные иностранцы, которые приехали к нам. Но все они требуют времени на адаптацию. Мы должны к этому относиться с пониманием, потому что когда приезжаешь в другую страну, другой чемпионат - для тебя все новое.

Имеем и очень много квалифицированных игроков в нашем клубе. Надеюсь, что они это покажут также на футбольном поле. Но самое главное, что всем нужно время на адаптацию и на то, чтобы они привыкли именно к чемпионату.

– На каком уровне сейчас в "Шахтере" взаимопонимание между украинцами и легионерами? И насколько вы сплочены?

– На очень хорошем уровне. Есть переводчики, да и "футбольный язык" есть, поэтому, слава Богу, с пониманием все хорошо. Они очень хорошо относятся к нам, к нашим традициям, к нашей стране. Мы со своей стороны также стараемся им помогать. С адаптацией тоже все хорошо, они понимают, какой у нас чемпионат, что он представляет в себе. То есть у нас с ними хорошая коммуникация.

– Как бразильцы адаптируются в Украине?

– Я думаю, что погода это самое главное. Вот когда там уже чуть-чуть похолодает и выпадает снег, то они не сильно адаптированы к этой погоде. И им к этому надо привыкать вообще. Как и к самому чемпионату. Знаешь, у нас более такой силовой футбол и у многих команд очень хорошая оборона, что не похоже на их чемпионат.

– Что говорят легионеры о войне в Украине? Как реагируют на тревоги и обстрелы?

– Конечно, они очень переживают, очень волнуются по этому вопросу. Поэтому, когда там бывает несколько прилетов, то на следующее утро они спрашивают: как люди, есть ли погибшие? Они тоже хотят, чтобы мы жили в безопасной стране, чтобы никто не стрелял, а мы могли играть спокойно. Ну и конечно, чтобы люди делали свою работу без страха за свою жизнь.

– Зимой лидер команды Тарас Степаненко покинул клуб. Кто сейчас занял его место в "Шахтере"?

– Клуб решил организовать так называемую "группу капитанов", которая будет помогать тренеру и в раздевалке, и на поле, быть примером. Сюда входят Коля Матвиенко, Судаков, я, Марлон и Педро Энрике. Мы должны быть примером и помогать как тренерскому штабу, так и футболистам. Я думаю, что иногда также есть другие ребята, которые берут на себя эту ответственность и стараются быть примером на футбольном поле.

– Сейчас на главного тренера "Шахтера" в интернете выливается немало хейта, в частности со стороны блогеров и журналистов. Что думаешь по этому поводу?

– Если кто-то хочет вырвать что-то и хайпонуть на этом, то можно говорить всегда о "Шахтере", об игроках, о том, что вообще происходит с нашим клубом. Для так называемых блогеров это возможность заявить о себе. Они всегда будут поднимать эту тему, потому что это всегда интересно болельщикам.

Могу сказать, что за результаты всегда отвечает вся команда, а не только тренер. Однако многие пытаются манипулировать фактами вокруг нашей команды.

– Сам следишь за блоггерами?

– Блогеров я вообще не смотрю, разве если кто-то из друзей или родственников что-то сбросит. Но, этот контент больше предназначен для болельщиков.

– Можешь сравнить работу Марино Пушича в "Шахтере" с другими тренерами?

– У мистера такой европейский подход. Он от нас всегда требует, чтобы мы играли агрессивно, прессинговали, закрывали команду соперника на их половине поля. Он хочет, чтобы мы через пас играли и показывали красивый атакующий футбол, который нравится нашему президенту и нашим болельщикам. Нам это нравится, потому что у нас есть подбор футболистов, которые могут и умеют это делать.

Всегда есть разные варианты подхода, как выходить из билдапа, как надо действовать в средней зоне, как надо действовать в третьей зоне, финальной зоне, что надо делать на поле. Многие наши футболисты могут делать в третьей зоне все, что захотят, а это также им помогает раскрываться и показывать себя с другой стороны. То есть не только делать то, что говорят, но и показывать свое мастерство.

– Какую ложную информацию или слух о себе ты слышал в сети?

– Много. Есть такие моменты, но я не хочу вспоминать. Многие говорят, но оно не соответствует вообще действительности.

Могу иногда Вацко посмотреть или что-то, что мне из него сбрасывают. А других вообще не смотрю, не читаю и не слушаю. Ну, я думаю, из этого можно сделать выводы.

Фото: Бондарь в сборной (uaf.com)

– Стабильно ты вызываешься в сборную Украины, однако не всегда удается выходить в стартовом составе. Как думаешь, почему так получается?

– Большая конкуренция. Для меня большая радость, что я вызываюсь в сборную, имею честь защищать национальные интересы Украины. Но на моей позиции играет Илья Забарный. Это игрок АПЛ с очень большим потенциалом, который, я думаю, будет игроком большой команды. Я надеюсь, что у него все получится и он обязательно будет в топовой команде.

– Сборная Украины летом сыграет на турнире Canadian Shield. Какие ожидания от матчей против Канады и Новой Зеландии? И что тебе известно об этом турнире?

– Вообще ничего не слышал о нем. Только знаю, что будут матчи с Новой Зеландией и Канадой. Нам надо будет открывать визы. А так, в принципе, о самом турнире вообще ничего не знаю.

– Как относишься к идее Александера Чеферина вернуть российские клубы в европейские турниры?

– Считаю, что это вообще неприемлемо с бокса УЕФА, ведь россиян и российские клубы нужно максимально отстранить от всех соревнований!

– Что бы ты ответил людям, которые сегодня говорят, что "спорт вне политики"?

– Ну, пусть придут в Кривой Рог на площадку, там где убили 9 детей. Пусть приедут в Сумы, там где убили также много людей. И потом мы будем с ними общаться. Это люди, которые не видели, которые не знают, какая у нас ситуация, и что происходит в Украине. Если бы они поехали туда и увидели это своими глазами - то их мнение изменилось бы.

Фото: Бондарь на тренировке (facebook.com/fcshakhtar)

– Несколько вопросов о личном. Ваша с Дашей Савиной пара сейчас одна из самых популярных в украинском футболе. В чем секрет вашего семейного счастья?

– На самом деле никакого секрета нет. Просто мы любим друг друга и прежде всего стараемся быть хорошими людьми.

– У вас есть какие-то интересные семейные традиции?

– Семейная традиция, если так можно сказать, - собираемся семьей раз в месяц. К нам приезжают родители и мы сидим, проговариваем что-то, рассказываем какие-то истории. Празднуем, если есть какой-то праздник.

– Многие из украинских пар говорят, что не готовы рожать детей, пока идет война. У вас в этом вопросе как?

– Да, на самом деле думаем, но ничего заранее не хочу говорить.

– Сейчас очень популярна тема диет и лайфстайла. Так вот. Что ест Валерий Бондарь, чтобы держать себя в форме?

– Когда находимся на базе в Emily в Винниках, то у нас есть и ужин, и обед, и завтрак. Обычно, на завтрак я стараюсь есть что-то белковое, например, яичница или омлет. Также в мой рацион входят лосось, авокадо, томаты черри. Ну а на ужин я готовлю себе салаты и ем больше углеводов. Это может быть рис и гречка. Еще я ем рыбу и мясо.

– Этот сезон уже подходит к завершению. Какие твои личные и клубные амбиции и задачи на сезон 2025/2026?

– Скажу сейчас, что на этот сезон наша цель - выиграть Кубок Украины и делать все для того, чтобы достичь успехов в чемпионате, несмотря на то, что сейчас у нас не лучшее турнирное положение. И, конечно, на следующий сезон - выиграть чемпионат и взять Кубок. "Шахтер" всегда ставит себе такие цели.

Также, мы хотим как минимум выйти из группы в еврокубках, попасть в те 24 команды, или сколько там будет, и уже там шаг за шагом идти от игры к игре.

Ну и, конечно, хочу, чтобы война закончилась. Очень-очень хочу, чтобы не убивали детей, бабушек, дедушек и всех наших людей, которые сейчас находятся на нашей родной земле.