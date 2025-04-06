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Гвинет Пэлтроу обожает этот овощ: он сжигает жир и дает сытость

Воскресенье 06 апреля 2025 09:50
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Гвинет Пэлтроу обожает этот овощ: он сжигает жир и дает сытость Фото: Почему нужно включать в рацион сельдерей (Скриншот/YouTube)
Автор: Людмила Жукова

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу неоднократно заявляла о своей любви к этому полезному овощу, который к тому же продается почти везде в Украине. Речь идет о сельдерее.

Чем так полезен сельдерей и зачем его нужно включать в рацион - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему сельдерей так популярен?

В последнее время популярность зеленых стеблей сильно возросла, в частности благодаря знаменитостям, таким как Наоми Кэмпбелл, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр, которые пьют сок из сельдерея постоянно и не забывают делиться своей привычкой в Instagram.

Минимум калорий - максимум пользы для фигуры

Одним из главных преимуществ сельдерея является его чрезвычайно низкая калорийность. Он примерно на 95% состоит из воды, а 100 граммов продукта содержат лишь около 16 килокалорий. Это делает сельдерей идеальным выбором для тех, кто следит за весом или стремится похудеть. Он позволяет утолить голод и желание "что-то похрустеть" без риска употребить лишние калории. Стебли сельдерея - отличная здоровая альтернатива чипсам или сухарикам.

Клетчатка для пищеварения и сытости

Сельдерей является отличным источником пищевых волокон (клетчатки). Клетчатка играет ключевую роль в поддержании здоровья пищеварительной системы: она способствует нормальной перистальтике кишечника, помогает предотвращать запоры и поддерживает здоровую микрофлору. Кроме того, клетчатка помогает дольше чувствовать сытость после еды, что также важно для контроля аппетита и веса.

Помогает в контроле уровня сахара в крови

Благодаря низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки, сельдерей не вызывает резких скачков уровня сахара в крови после его потребления. Клетчатка замедляет всасывание сахаров в кровь. Это особенно полезно для людей с сахарным диабетом 2 типа или тех, кто находится в группе риска (имеет инсулинорезистентность). Некоторые исследования также указывают на наличие в сельдерее соединений (например апигенин и другие антиоксиданты), которые могут положительно влиять на чувствительность к инсулину и общий контроль гликемии, хотя эти свойства требуют дальнейшего изучения.

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В материале использованы следующие источники - Vogue, Daily Mail, Nutrients.

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