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Не лише нам буде добре: батьки Зеленського зробили заяву (відео)

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 17:46
Не лише нам буде добре: батьки Зеленського зробили заяву (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Батьки Зеленського проголосували на виборах президента України

На другому турі виборів президента України 2019 проголосували батьки одного з кандидатів на пост глави держави Володимира Зеленського. У Кривому Розі Дніпропетровської області, його батько Олександр Семенович і мати Римма Володимирівна відвідали 21 квітня виборчу дільниця №493 33-го округу, передає місцева теле-радіо компанія "Рудана".

Вони розповіли журналістам, що переживають за свого сина, як і всі батьки. Також Олександр і Римма Зеленські зазначили, що з Володимиром завжди близькі.

На ділянку батьки Зеленського прийшли для голосування близько пів на одинадцяту ранку і були у доброму настрої.

"Я думаю, що все буде в порядку", - сказав Олександр Зеленський.

Не лише нам буде добре: батьки Зеленського зробили заяву (відео)

Фото: батько Володимира Зеленського Олександр після голосування на виборах 2019 21 квітня (скріншот)

Відповідаючи на питання, з яким настроєм вони прийшли сьогодні на голосування, він сказав, що з хорошим.

"Я думаю, що не лише нам буде добре, а і всім", - поділився очікуваннями батько Зеленського.

Не лише нам буде добре: батьки Зеленського зробили заяву (відео)

Батьки Володимира Зеленського на голосуванні за президента 21 квітня (фото: ТРК "Рудана")

"В Україні все має змінитися", - додала мама.

Також Олександр Семенович розповів, що 20 квітня ввечері після суду вони заспокоювали Володимира, "а він нас, ось так виходить".

Відео: YouTube / ТРК Рудана

Як повідомлялося, раніше батько Володимира Зеленського напередодні другого туру виборів 2019 розповів про стосунки із сином, про його дитинство та амбіції.

Також повідомлялося, що мама Володимира Зеленського прокоментувала інформацію про те, що її син ухилявся від служби в армії.

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