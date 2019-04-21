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До Зеленського нагрянула поліція: що відбувається

STYLERВибори 2019    21.04.2019 - 15:22
До Зеленського нагрянула поліція: що відбувається
Колаж РБК-Україна

Зеленський порушив закон про вибори

До Зеленського на вибори 2019 нагрянула поліція. Він голосував на Оболоні в Києві та показав свій заповнений бюлетень. Про це інформує Новинач у соціальній мережі Facebook.

"До Зеленського приїхала поліція і виписує йому штраф за те, що він показав заповнений бюлетень", - зазначено в повідомленні під відповідним фото.

До Зеленського нагрянула поліція: що відбуваєтьсяЗеленський порушив закон про вибори (фото: facebook.com/novina4)

Користувачі неоднозначно відреагували на цей інцидент. Деяким здалося дивним подібне незнання законів, проте знайшлися й ті, хто підтримали Зеленського:

  • Не важливо хто ти, але ти повинен дотримуватися закону.
  • А де штраф тому, хто сфотографував і виклав на огляд?
  • Порушив - відповідай! І це правильно.
  • Заплатить штраф і нічого страшного.
  • Цікаво, хто заяву написав?

Нагадаємо, що у Кривому Розі під час голосування прямо на виборчій дільниці місцева жителька намагалася з'їсти свій бюлетень.

Ми повідомляли, що Зеленського атакувала вагітна активістка Femen. Жінка зустріла його під ділянкою з криками: "Досить ґвалтувати країну".

Також раніше ми писали, що Зеленський проголосував на виборах., Після чого звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і оголосив, що сьогодні "обов'язково буде перемога українців".

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