Зеленський проголосував на виборах: бурхлива реакція мережі

Зеленський на виборах 2019 викликав бурхливу реакцію мережі (колаж РБК-Україна)

Зеленський віддав голос за свого фаворита

Зеленський на виборах 2019 віддав свій вибір за одного з кандидатів у президенти України. Він голосував у Києві на Оболоні. Про це розповів кореспондент РБК-Україна. У соціальній мережі Facebook по-різному відреагували на участь у виборчому процесі кандидата Володимира Зеленського.

Як повідомляється, після того, як кандидат Володимир Зеленський проголосував, він звернувся до присутніх на дільниці ЗМІ, привітав усіх з Вербною неділею і оголосив, що сьогодні "обов'язково буде перемога українців".

"Сподіваюся, що сьогодні буде перемога чесного вибору. Ми об'єднали Україну, вже об'єднали журналістів", - підкреслив він і запросив ЗМІ на брифінг у свій штаб після закриття дільниць в Україні.

Зеленський на виборах 2019 викликав бурхливу реакцію мережі (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Українці прокоментували появу кандидата в президенти на виборчій дільниці:

За кого, цікаво? Якщо за себе, то він самогубець і, м'яко кажучи, не розумний, якщо за опонента, то просто самогубець.

Молодий красивий перспективний!! Удачі йому!! Вірю, що все у нього вийде!!!

За пана Зеленського, за зміни.

Шоу "95 кварталу" триває. Тільки тепер сцена - вся Україна. І відповідальність не жартівлива. Клоун.

Та ви що?! Сам?! Особисто?! Не "штаб" за нього голосував? Не Разумков? Не Данилюк? Ну — це вже досягнення.

У порохоботів агонія! Не звертайте уваги! Нехай ще трохи поплюють отрутою!

Удачі! А МИ-УКРАЇНЦІ ПІДТРИМАЄМО НАШОГО КАНДИДАТА! Підтримаємо Зеленського!

Володимир - Ви наш президент. Моя сім'я за Вас. Ми вже проголосували.

Зеленський жалюгідний. Українською мовою погано володіє, не вселяє довіру, з олігархами він не розбереться, духу не вистачить. Командувати армією - не здатен. На пост президента - не підходить. Не голосуйте за ЗЕ, тільки Порошенко!

Давайте віддамо нашу країну не тому, хто вбиває протягом 5 років наших синів і чоловіків, а тому, хто дарує надію! У нашої країни з'явився шанс. "Краще лягти під ніж хірурга, який тільки вчиться, ніж до того, який має намір тебе вбити".

Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня – другий тур президентських виборів. Експерти попередили про можливі протиправні дії і провокації біля виборчих дільниць. Крім того, вони розповіли, як захистити себе від фальсифікацій. Рекомендується приходити на вибори зі своїми ручками, а також не йти з ділянки, не проголосувавши.

Також ми писали, що вибори президента за межами України викликали резонанс в мережі. У столиці Чехії, Празі, українці стали збиратися ще до відкриття виборчої дільниці. У якийсь момент сотні патріотів почали співати гімн нашої країни. Дивіться зворушливе відео на STYLER.

Слід додати, що голосування на виборах президента України стартувало за кордоном. Першою країною, де громадяни України можуть віддати свій голос за свого лідера, стала Австралія.