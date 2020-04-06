У мережі оприлюднили справжнє ім'я і титул Меган Маркл: шокуючі подробиці

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент

Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську родину, вирішивши зробити акцент на сім'ї і вихованні сина Арчі. Здавалося б, більше дружині принца Гаррі нічим здивувати оточуючих, але не все так просто.

Подробиці її "минулого життя" все ще продовжують спливати і напередодні було оприлюднено свідоцтво про народження малюка Арчі, де можна знайти багато несподіваної інформації.

Серед одкровень в документі стоїть справжнє ім'я Меган - Рейчел. А також її офіційний посадової титул: "Принцеса Сполученого Королівства". Шанувальників подібна інформація явно шокувала.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Невже представлятися вищим аристократичним рангом дружині принца Гаррі було заборонено? До речі, судячи з усього, своїх титулів після розриву з сім'єю ні Меган, ні Гаррі не втратили - дружина молодшого онука королеви Єлизавети II, як і раніше числиться принцесою.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про деякі неминучі зміни, які стануться в найближчому майбутньому.

Ми писали, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум. Маркл занадто схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися в Британію.

А також про те, що Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл і перехопила пальму першості.