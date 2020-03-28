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Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум: що відомо

STYLERПерсони    28.03.2020 - 09:30
Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум: що відомо
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл встановила принцу Гаррі заборону

Меган Маркл і принц Гаррі, найімовірніше, переїхали в Лос-Анджелес перед закриттям кордону з США і Канадою. На даний момент пара живе в Південній Каліфорнії і не ризикує виходити через пандемію коронавірусу. Маркл занадто схвильована ситуацією і навіть чути не хоче про те, що Гаррі може повернутися до Британії, передає видання "People".

"Гаррі дивиться в майбутнє разом зі своєю родиною. Вони будуть проводити час у Каліфорнії... Він не озирається назад", - повідомляє джерело.

Меган і Гаррі взяли участь в своєму останньому офіційному королівському заході Великобританії, яке відбулося 9 березня у щорічній службі Співдружності у Вестмінстерському абатстві.

Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум: що відомоМеган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Наголошується, що подружня пара буде продовжувати використовувати котедж Frogmore в якості своєї офіційної резиденції у разі їх повернення до Великобританії.

Королівські обов'язки пари офіційно закінчуються 31 березня і Маркл явно не захоче наражати свою родину на небезпеку, тому чи повернуться вони ще раз у Британію - невідомо.

Нагадаємо, що відомий актор шокував визнанням про Меган Маркл.

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