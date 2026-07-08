Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в среду, 8 июля, проводят встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одна из ключевых тем переговоров - усиление украинской ПВО.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о встрече двух лидеров.

Главное: Зеленский и Трамп встречаются 8 июля на саммите НАТО в Анкаре.

На переговоры отведен один час.

Главная тема усиления украинской ПВО, в частности , ракеты к Patriot.

После встречи Трамп проведет переговоры с президентом Сирии и пресс-конференцию.

Встреча президентов Украины и США началась в 15:52 по местному времени, которое совпадает с киевским. Она проходит по завершении заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств НАТО.

Согласно официальной программе президента США, на переговоры с Зеленским отведен один час. После этого Трамп должен провести двустороннюю встречу с президентом Сирии, а в 16:15 - пресс-конференцию, которая завершит его участие в саммите.

Patriot - главная тема переговоров

В преддверии встречи Зеленский заявил, что ключевой темой переговоров с Трампом станет усиление украинской противовоздушной обороны.

"Сегодня важно найти способ, как можно скорее и как можно больше получить ракеты для систем Patriot. Это самое важное, что мы обсудим. Это срочная тема для нас" , - сказал президент Украины.

Также, отвечая на вопросы журналистов перед переговорами, Зеленский отметил, что перед встречами с Трампом у него всегда "боевое" настроение.

Президент добавил, что прошедшие на саммите встречи уже были продуктивными, а Украина вместе с партнерами продолжает работать над усилением оборонной поддержки.

Что раньше говорил Трамп

Накануне президент США заявил, что "недавно" общался по телефону как с Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам американского лидера, он считает, что "обе стороны хотят заключить соглашение" по завершению войны.

"Я думаю, что они оба хотят заключить соглашение. Жаль, что это заняло так много времени. Но я думаю, что то будет, что-то из этого выйдет", - сказал он.

В то же время Трамп отметил, что сейчас завершение войны может казаться маловероятным, однако, по его словам, "именно в такие моменты иногда и происходят неожиданные прорывы".

Президент США также заявил, что стремится завершить войну, поскольку она "очень жестока" и ежедневно уносит жизни украинцев и россиян.

Предыдущая встреча лидеров

Напомним, перед сегодняшними переговорами президенты Украины и США встречались 16 июня на полях саммита G7 во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен.

Тогда Зеленский и Трамп обсудили, в частности, получение Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет. В переговорах также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и государственный секретарь США Марко Рубио.

После встречи Трамп назвал переговоры "очень хорошими" и заявил, что Россия должна подписать мирное соглашение, поскольку стороны уже потеряли "огромное количество людей".

Кроме того, американский президент предположил, что после урегулирования ситуации вокруг Ирана и разблокирования Ормузского пролива США могут вернуться к жестким санкциям против поставок российской нефти.