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Меган Маркл приємно здивувала Єлизавету II: що сталося

STYLERПерсони    06.10.2019 - 13:27
Меган Маркл приємно здивувала Єлизавету II: що сталося
Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Королева Єлизавета II висловилася з приводу поїздки

Королева Елизавета II вже оцінила поїздку Меган Маркл і принца Гаррі за кордон та зізналася, що герцоги її приємно здивували. Про це стверджує джерело видання Us Weekly.

Десятиденна поїздка герцогів Сассекських зі своїм сином Арчі закінчилася, а тому підсумки поїздки почали бурхливо обговорюватися, як громадськістю, так і в королівських колах.

Королева Єлизавета II сказала, що спостерігала за подружжям із Лондона і за підсумком виявилася задоволеною герцогами. Особливо Єлизавета прийшла в захват від поведінки Меган Маркл.

Меган Маркл приємно здивувала Єлизавету II: що сталосяМеган Маркл (фото: GettyImages)

Дружина принца Гаррі, на її думку, стала більш зрілою і постала з іншого, несподіваного боку.

За словами інсайдера, дружина Гаррі вела себе в турі також, як і в реальному житті: чуйно і щиро. Деякі спостерігачі зауважують, що хоча герцогиня не замінить леді Діану, вона вирішила рухатися по її стопах.

Нагадаємо, що Меган Маркл страждає через тиск, який чинять на неї постійні порівняння з Кейт Міддлтон.

Ми писали, що Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці.

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