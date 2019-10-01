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Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці

STYLERПерсони    01.10.2019 - 18:25
Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл виступила з лекцією про права жінок на освіту

Меган Маркл в рамках благодійного турне по Африці, в який вона вирушила з принцом Гаррі і сином Арчі 23 вересня, відвідала університет Йоганнесбурга, щоб прочитати лекцію про права жінок.

Варто відзначити, що в найбільшому південноафриканському місті Меган залишилася на самоті. Принц Гаррі вирушив з візитом в інші країни - Ботсвану, Анголу і Малаві.

До речі, Меган для свого виходу вибрала бежеву сукню довжиною вище коліна від американського бренду (вартість 116 доларів), яке доповнила туфлями-човниками (338 доларів).

Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці

Меган Маркл в Йоганнесбузькому університеті (фото: instagram.com/sussexroyal)

Як відомо, опіка освіти є прямим обов'язком герцогині. Асоціація університетів Співдружності - один з перших патронажей, який доручила внучатій невістці Єлизавета II.

Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці

Меган Маркл в Йоганнесбузькому університеті (фото: instagram.com/sussexroyal)

"Сьогодні вранці герцогиня Сассекська повернулася в коледж! Долучившись до студентів і викладачів у Йоганнесбузькому університеті, герцогиня змогла оголосити про нову серію гендерних грантів від Асоціації університетів Співдружності, покровителем якої вона є", - сказано в повідомленні на Instagram-сторінці герцогів Сассекських.

Герцогиня поспілкувалася з викладачами і студентами і відзначила важливість отримання якісної освіти для жінок.

Меган Маркл показала стрункі ноги на зустрічі зі студентами в Африці

Меган Маркл в Йоганнесбузькому університеті (фото: instagram.com/sussexroyal)

Раніше в мережі з'явилися невідомі знімки Меган Маркл, зроблені ще до початку стосунків з принцом Гаррі.

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