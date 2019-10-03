Королеві Єлизаветі потрібна термінова операція: що сталося

Королева Єлизавета (Фото: flickr.com/bcgovphotos)

Королева Єлизавета скоро не зможе пересуватися

Королеві Єлизаветі II необхідна термінова операція, так як її сильно турбують болі в правому коліні. Відомо, що у неї раніше вже були проблеми із суглобом і це сильно заважало їй ходити, але втручання лікарів допомогло зняти біль. Про це повідомляє видання Express.co.uk.

Як повідомляє видання, лікарі королеви Єлизавети наполягають на тому, що їй потрібно провести термінову операцію, проте вона відмовляється, так як період відновлення буде для неї занадто тривалим.

Королева Єлизавета (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Вона не хоче витрачати занадто багато часу на реабілітацію після операції. В минулому році на виставці квітів у Челсі королева розмовляла з друзями і сказала, що її дуже турбує праве коліно. І все ж люди її покоління не звикли скаржитися", - повідомило джерело в королівському палаці.

Вперше проблеми з правим коліном у королеви Єлизавети почалися ще в 2003 року. Вона впала і пошкодила зв'язки. Так як травма практично позбавила її можливості пересуватися навіть з тростиною, було вирішено провести термінову операцію. Відновлення після хірургічного втручання затягнулося на три тижні. В останні роки стара травма все частіше доставляє незручності і біль королеві Єлизаветі, але вона вперто відмовляється від операції і приховує своє самопочуття навіть від близьких.

Королева Єлизавета (фото: flickr.com/bcgovphotos)

Королева Єлизавета дуже не любить хворіти і навіть звичайний грип в 2017 році, який поклав її в ліжко на пару тижнів, викликав у неї сильне роздратування.

У 2018 році їй довелося звернутися до лікарів через катаракту, і вона повернулася до своїх обов'язків дуже швидко, відмовившись від відпустки по хворобі.

А тепер вона відмовляється від важливої операції, так як не хоче знову опинитися на кілька тижнів прикутою до ліжка.