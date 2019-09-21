ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єлизавета II приємно здивувала персонал небаченою добротою: що сталося

STYLERПерсони    21.09.2019 - 12:29
Єлизавета II приємно здивувала персонал небаченою добротою: що сталося
Королева Єлизавета (Gatty Images)

Королева власноруч приготувала працівнику чай

Єлизавета II здивувала одного зі своїх працівників небаченою добротою. Так королева подала чай мебляру, який працював ву Букінгемському палаці. Про це інформує видання The Sun.

Незважаючи на свій статус, королева намагається вести звичайний спосіб життя і не ставити себе вище за інших. Одного разу в резиденції Єлизавети II працював мебляр, який складав стіл для письма, коли до нього підійшла Її Величність і запропонувала чашечку чаю.

Єлизавета II приємно здивувала персонал небаченою добротою: що сталося

Королева Єлизавета (фото: Getty Images)

"Давайте. З двома ложками цукру. Так люблять будівельники. Мені не потрібна така дурниця, яку мені приносили в минулий раз з усіма цими фарфоровими блюдцями", - відповів працівник, не відразу помітивши, хто саме запропонував свої "послуги".

Королева поставила чай на стіл і почала віддалятися. Працівник був приголомшений, коли звернув увагу на те, хто саме звернувся до нього з такою пропозицією.

Єлизавета II приємно здивувала персонал небаченою добротою: що сталосяКоролева Єлизавета (фото: instagram.com/theroyalfamily)

До речі, скоро вийде документальний фільм "Таємниці королівських палаців", в зйомках яких брало участь чимало реальних персонажів. І одним з головних героїв стрічки став Кевін Ендрюс, який був напарником того самого мебляра.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II не дозволила оселитися принцу Гаррі і Меган Маркл разом із собою у Віндзорському замку.

Дуже розчарована: королева Єлизавета II заборонила згадувати Маркл у своїй присутності Єлизаветі II загрожує страта: шокуючі подробиці
Новини України Єлизавета II
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся