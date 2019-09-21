Єлизавета II приємно здивувала персонал небаченою добротою: що сталося

Королева Єлизавета (Gatty Images)

Королева власноруч приготувала працівнику чай

Єлизавета II здивувала одного зі своїх працівників небаченою добротою. Так королева подала чай мебляру, який працював ву Букінгемському палаці. Про це інформує видання The Sun.

Незважаючи на свій статус, королева намагається вести звичайний спосіб життя і не ставити себе вище за інших. Одного разу в резиденції Єлизавети II працював мебляр, який складав стіл для письма, коли до нього підійшла Її Величність і запропонувала чашечку чаю.

Королева Єлизавета (фото: Getty Images)

"Давайте. З двома ложками цукру. Так люблять будівельники. Мені не потрібна така дурниця, яку мені приносили в минулий раз з усіма цими фарфоровими блюдцями", - відповів працівник, не відразу помітивши, хто саме запропонував свої "послуги".

Королева поставила чай на стіл і почала віддалятися. Працівник був приголомшений, коли звернув увагу на те, хто саме звернувся до нього з такою пропозицією.

Королева Єлизавета (фото: instagram.com/theroyalfamily)

До речі, скоро вийде документальний фільм "Таємниці королівських палаців", в зйомках яких брало участь чимало реальних персонажів. І одним з головних героїв стрічки став Кевін Ендрюс, який був напарником того самого мебляра.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II не дозволила оселитися принцу Гаррі і Меган Маркл разом із собою у Віндзорському замку.