Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться зробити складний вибір: що відомо

Меган Маркл і принцу Гаррі необхідно зробити непростий вибір і визначитися з тією роллю, яку вони повинні будуть грати в майбутньому. Зараз герцоги Сассекські знаходяться на роздоріжжі - вони більше не можуть бути і знаменитостями, і державними службовцями одночасно, пише західний таблоїд Express.co.uk.

Так, остання ситуація з приватними перельотами під час відпочинку на Ібіці і Ніцці на віллі Елтона Джона показала, що Меган і Гаррі більше схиляються до того, щоб залишатися зірками, що мають право на подібні витівки.

Письменниця і королівський експерт каже, що пара

Гаррі завжди пригнічувало те, що він прославився не завдяки своїм старанням і таланту, а просто тому, що народився в особливій сім'ї.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Експерт стверджує, що Гаррі і Меган зараз потрібно зробити ставку на сім'ю і присвятити себе благодійності, забувши на час про приватні потреби і примхи.

Варто відзначити, що прямого спадкоємця Британського престолу принца Вільяма ситуація зі скандальними родичами, які виходять не лише за межі всіляких королівських протоколів, але і просто за рамки суспільної пристойності, також сильно засмучує.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II.