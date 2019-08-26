Меган Маркл и принцу Гарри придется сделать сложный выбор: что известно

Меган Маркл и принцу Гарри необходимо сделать непростой выбор и определиться с той ролью, которую они должны будут играть в будущем. Сейчас герцоги Сассекские находятся на распутье - они больше не могут быть и знаменитостями, и государственными служащими одновременно, пишет западный таблоид Express.co.uk.

Так, последняя ситуация с частными перелетами во время отдыха на Ибице и Ницце на вилле Элтона Джона показала, что Меган и Гарри более склоняются к тому, чтобы оставаться звездами, имеющие право на подобные выходки.

Писательница и королевский эксперт говорит, что пара

Гарри всегда угнетало то, что он прославился не благодаря своим стараниям и таланту, а просто потому, что родился в особенной семье.

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Эксперт утверждает, что Гарри и Меган сейчас нужно сделать ставку на семью и посвятить себя благотворительности, забыв на время о частных потребностях и капризах.

Стоит отметить, что прямого наследника Британского престола принца Уильяма ситуация со скандальными родственниками, которые выходят не лишь за рамки всевозможных королевских протоколов, но и просто за рамки общественного приличия, также сильно расстраивает.

К слову, недавно мы писали о том, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не имеют права беременеть одновременно, поскольку это запрещено протоколом. Такие правила установила Елизавета II.