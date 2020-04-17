Меган Маркл і принц Гаррі таємно вийшли із самоізоляції: чим вони займалися

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі в Західному Голлівуді в США зайнялися доставкою їжі людям з групи ризику

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі переїхали до США, і жителі району Західного Голлівуду в Лос-Анджелесі вже можуть похвалитися несподіваними зустрічами зі знаменитою "королівською" парою, яка втратила право використовувати ім'я "герцогів Сассекських".

Подружжя таємно порушило самоізоляцію та вирушило в якості добровольців доставляти продукти харчування хворим людям, які потребують піклування.

Як розповів місцевий житель Ден Тірелл, який очікував отримати просту їжу від Project Angel Food, вранці в двері його будинку Сьєрра-Боніта в Західному Голлівуді постукали двоє невідомих із "дуже знайомими обличчями". Виявилося, що це були Меган Маркл і принц Гаррі. Про це пише Daily Express.

"На них були маски, і вони були одягнені в джинси, але дуже хороші джинси. Я думав, що високий рудий хлопець виглядав досить знайомим, а ця дівчина була дуже гарненькою. Потім я побачив великі чорні позашляховики з охоронцями за ними", - розповів американець про зустріч із британським королівським подружжям, передає West Hollywood WeHoville.

Тірелл також пожартував, що одягнув би свою діадему, якщо б знав про таких гостей заздалегідь.

Того дня Меган і Гаррі допомагали організації Project Angel Food доставити життєво важливі продукти для людей, які живуть з такими серйозними захворюваннями, як ВІЛ/СНІД, рак, ниркова недостатність, діабет і застійна серцева недостатність.

Більшість клієнтів - у віці старше 60 років і живуть із порушеною імунною системою, яка відносить їх до категорії високого ризику для тих, хто може заразитися смертельними випадками коронавіруса.

Благодійна організація в умовах пандемії COVID-19 зіткнулася з величезним попитом на продукти харчування і стала гостро потребувати нових волонтерів для доставок, а збір коштів було припинено.

Виконавчий директор проекту Річард Аюб сказав, що він був захоплений готовністю Меган і Гаррі стати добровольців, причому анонімно і без розголосу.

"Вони хотіли допомогти нам звільнити деяких водіїв від їх навантаження. Таким чином, вони здійснили доставки в Західному Голлівуді в той день", - розповів він.

Меган і Гаррі зробили тоді понад 20 доставок нужденним. Як уточнює Daily Mail, подружжя дотримувалося всіх запобіжних заходів (маски, рукавички та соціальна дистанція).

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл поставила принцу Гаррі ультиматум - вона дуже схвильована ситуацією щодо вірусу і навіть чути не хоче про те, що чоловік може повернутися в Британію.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі планують другу дитину.