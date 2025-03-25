Меган Маркл впервые за долгое время показала сына Арчи и дочь Лилибет на милом фото

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая недавно показала, как выглядела в юности, поделилась в сети новым фото со своими детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

На снимке она позирует с сыном Арчи, которому в мае исполнится 6 лет, а также с 3-летней дочерью Лилибет.

Для нового фото Маркл выбрала беспроигрышный лук в стиле кэжуал - синие джинсы и белую рубашку, а также дополнила образ соломенной шляпой с широкими полями. Похожий головной убор можно увидеть и на ее дочери. Сыну принца Гарри выбрали традиционный образ на прогулку: серые джинсы, лонгслив, а также кроссовки.

Снимок был сделан в саду, во время прогулки Меган с детьми. Сын трогательно обнимает маму за ногу, а малышку Лилибет супруга принца Гарри держит на руках.

"Каждый день - история любви", - подписала она трогательное фото.

Отметим, что Меган и Гарри крайне редко публикуют фото своих детей в соцсетях, поскольку пытаются сохранить приватность жизни сына и дочери. Практически на всех снимках малыши сфотографированы так, чтобы не было видно их лиц.



Меган Маркл с двумя детьми (фото: instagram.com/meghan)

Меган и Гарри вместе с двумя детьми с 2020 года живут в США. Они имеют непростые отношения с другими представителями королевской семьи после того, как отказались от своих обязанностей.

Меган не была на родине принца Гарри с 2022 года. Последний раз она приезжала туда на похороны Елизаветы II в сентябре 2022-го.

К слову, 43-летняя Меган в начале 2025 года после длительной паузы вернулась в соцсети под ником "meghan". Ранее она уже имела страницу в Instagram, пока не стала частью королевской семьи в 2018 году.

Недавно она выпустила свое шоу "С любовью, Меган" на Netflix. Однако его уже успели раскритиковать в сети.



Меган Маркл и Гарри (фото: instagram.com/meghan)

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