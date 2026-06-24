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Путин шантажирует Лукашенко для открытия "второго фронта", - WSJ

01:28 24.06.2026 Ср
2 мин
Какие аргументы использует диктатор РФ, чтобы вовлечь в войну Беларусь?
aimg Филипп Бойко
Путин шантажирует Лукашенко для открытия "второго фронта", - WSJ Фото: диктаторы Лукашенко и Путин (Скриншот)
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Россия усилила давление на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, требуя предоставить территорию страны для открытия нового фронта против Украины. Кремль рассматривает возможность использования соседнего государства для массированных атак дронами и гибридных операций против стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что давление на Минск продолжается с начала этого года. Кремль рассматривает опасную эскалацию из-за замедления российского наступления на Донбассе и Путину нужны новые точки напряжения.

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По данным официальных лиц США и Европы, у Кремля есть конкретные цели. Территория Беларуси необходима для:

  • постоянных запусков дронов по украинским объектам;
  • расширение линии фронта в сторону западных областей Украины;
  • отвлечение резервов ВСУ от критических участков на востоке

Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса. Россия хочет взорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО. Минувшим летом российские беспилотники уже залетали в воздушное пространство Польши. Теперь такие операции могут оказаться системными, отмечает издание.

Как кремль шантажирует белорусского диктатора

В Москве на Лукашенко есть немало рычагов влияния, а главный - деньги. Бывшие сотрудники разведки подтверждают, что Кремль использует финансовую удавку.

Большинство разговоров и переговоров от Москвы ведет посол Борис Грызлов. Он контактирует с Лукашенко. Главный аргумент Москвы - полное прекращение финансовой помощи, а режим в Минске критически зависит от этих вливаний.

Контекст статьи

Как уже сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский дал диктатору Лукашенко неделю, чтобы тот убрал со своей территории ретрансляторы для российских дронов-камикадзе "Шахед". "В противном случае мы сами их уберем", - заявил лидер Украины.

Кроме того, Зеленский требует от Беларуси прекратить поддерживать РФ горючим из НПЗ страны. По данным Киева, в течение января - мая поставки бензина из Беларуси в Россию выросли в 13 раз, а дизельного горючего - втрое по сравнению с прошлым годом.

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