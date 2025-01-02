Меган Маркл вернулась в Instagram. Что опубликовала жена принца Гарри

Меган Маркл в этом году готовит громкое возвращение , которое уже, похоже, начала. Она вернулась в социальные сети после многолетнего перерыва.

Меган Маркл снова в Instagram

В блоге избранница принца Гарри опубликовала свою первую публикацию. Это черно-белый ролик, где можно увидеть, как она бежит по пляжу. Женщина останавливается у воды и рисует пальцем на песке цифры 2025.

Можно предположить, что видео снимал принц Гарри на пляже, который расположен недалеко от их дома в Монтесито, штат Калифорния.

К слову, накануне в сети сплетничали о том, что, вероятно, 43-летняя Меган в ближайшее время вернется в Instagram. Также говорили и о том, что аккаунт под ником "meghan" принадлежит именно ей.

Кроме того, Маркл обновила и аватарку - на фото она позирует с улыбкой в белом платье. Сейчас за ее страницей следят уже более 760 тысяч пользователей, но возможность комментировать свежий пост она убрала, не позволив подписчикам как-то выразить свои реакции.

Страница Меган Маркл в Instagram (фото: instagram.com/meghan)

Что известно об активности Меган Маркл в соцсетях

Она имела страницу в Instagram до того момента, пока не стала частью королевской семьи в 2018 году. Тогда за ней следило около 3 миллионов пользователей. Но после брака с представителем королевской семьи звезда удалила страницы в сети.

Принц Гарри и принц Уильям вместе с женами имели общие аккаунты в соцсетях, но там действовали строгие правила касательно публикации фото и постов в целом.

В мае 2019 года был создан отдельный блог Гарри и Меган, но после того, как пара отказалась от королевских обязанностей в 2020 году и перебралась в США, эта страница перестала обновляться.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

В своих прошлых интервью Меган намекала на то, что готова вернуться в соцсети. Напомним, Меган и Гарри захотели больше свободы - как личной, так и финансовой, а потому приняли решение отделиться от британской монархии.

Вместе с двумя детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет - пара уже несколько лет живет в США. Они имеют непростые отношения с другими представителями королевской семьи, и Гарри, когда наведывается на родину, то в основном приезжает туда сам, в то время как его законная избранница остается дома с детьми.

Меган Маркл (фото: Getty Images)