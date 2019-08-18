Меган Маркл обділили званнями: Єлизавета ІІ вирішила не ризикувати

Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan_markle)

Меган Маркл залишилася без традиційних для королівських дам звань

Меган Маркл - єдина жінка з королівської сім'ї, у якої немає військового звання. Таким чином, дружина принца Гаррі не може стати в один ряд з Кейт Міддлтон, Каміллою Паркер-Боулз і принцесою Анною, у яких вже давно є звання в британській армії. Зазначимо, що військовими званнями королівських дам особисто нагороджує королева Єлизавета ІІ.

Так, Кейт Міддлтон з легкої руки Єлизавети ІІ у 2015 році стала Почесним командувачем повітряних сил британської армії в авіаційному училищі для курсантів під проводом принца Філіпа.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

У Камілли Паркер-Боулз, пише The Sun, є відразу кілька військових звань. Крім того, вона є патроном Асоціації сьомої бронетанкової дивізії союзних військ. Це призначення Камілла отримала в пам'ять про батька, який служив у британській армії.

А принцеса Анна має аж 27 військових звань! Це, до речі, дає їй право, наприклад, очолювати колони під час знаменного параду в якості почесного командира разом зі своїми братами - принцами Чарльзом і Ендрю.

Експерти кажуть, що причин, за якими Меган Меркл поки так і не удостоїлася військового звання, може бути кілька. Можливо, це пов'язано з тим, що дружина принца Гаррі зараз в декреті, тому їй явно не до гри у "війнушку".

Також фахівці припускають, що Єлизавета ІІ вирішила не ризикувати і не викликати гнів суспільства, нагородивши Меган, яка ніби-то не має поки що британського громадянства, - таким чином королева сама б порушила вікові традиції.

Раніше ми писали про те, що Єлизавета II встановила нову заборону і присоромила Меган Маркл.