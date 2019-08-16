Стало відомо, на кого схожий син Меган Маркл і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Інсайдер розповів про сина герцогів Сассекських

Синові Меган Маркл і принца Гаррі виповнилося три місяці, і він швидко змінюється. Раніше його батьки постійно сперечалися через те, на кого з них дитина більше всього схожа. Інсайдер з оточення королівської сім'ї поділився своїми спостереженнями з пресою.

За даними інсайдера, у Арчі Маунтбеттен-Віндзора чарівні пухкі ніжки і пучки рудуватог волосся.

Варто зазначити, що в останній раз Арчі з'являвся на публіці в липні, коли Меган Маркл взяла його на благодійну гру з поло, в якій брав участь принц Гаррі.

Меган Маркл з Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Варто зазначити, що в цей день на матчі також була присутня герцогиня Кембриджська Кейт Мідлтон разом зі своїм старшим сином Джорджем.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі зі скандалом хрестили Арчі. Не дивлячись на великий ажиотож і безліч бажаючих побачити сім'ю герцогів Сассекських, молодий батько наполіг, щоб захід став як можна більш приватним.

Раніше повідомлялося про те, що королева Єлизавета II не прийшла на хрестини Арчі. Відвідати королівські стайні для неї було важливіше, ніж урочиста церемонія хрещення свого правнука.

Ми також писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка. За даними інсайдера, герцоги Сассекські задумалися про усиновлення після того, як відвідали дитячий будинок у Ботсвані під час свого медового місяця.