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Меган Маркл обделили званиями: Елизавета ІІ решила не рисковать

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 07:55
Меган Маркл обделили званиями: Елизавета ІІ решила не рисковать
Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan_markle)

Меган Маркл осталась без традиционных для королевских дам званий

Меган Маркл - единственная женщина из королевской семьи, у которой нет военного звания. Таким образом, жена принца Гарри не может стать в один ряд с Кейт Миддлтон, Камиллой Паркер-Боулз и принцессой Анной, у которых уже давно есть звание в британской армии. Отметим, что военными званиями королевских дам лично награждает королева Елизавета ІІ.

Так, Кейт Миддлтон с легкой руки Елизаветы ІІ в 2015 году стала Почетным командующим воздушных сил британской армии в авиационном училище для курсантов под предводительством принца Филиппа.

Меган Маркл обделили званиями: Елизавета ІІ решила не рисковать

Меган Маркл (фото: Getty Images)

У Камиллы Паркер-Боулз, пишет The Sun, есть сразу несколько военных званий. Кроме того, она является патроном Ассоциации седьмой бронетанковой дивизии союзных войск. Это назначение Камилла получила в память об отце, который служил в британской армии.

А принцесса Анна имеет аж 27 военных в должностей! Это, к слову, дает ей право, например, возглавлять колонны во время знаменного парада в качестве почетного командира наряду со своими братьями - принцами Чарльзом и Эндрю.

Эксперты говорят, что причин, по которым Меган Меркл пока так и не удостоилась военного звания, может быть несколько. Возможно, это связано с тем, что супруга принца Гарри сейчас в декрете, поэтому ей явно не до игры в "войнушку".

Также специалисты предполагают, что Елизавета ІІ решила не рисковать и не вызвать гнев общества, наградив не имеющую пока что британского гражданства Меган - ведь таким образом королева сама бы нарушила вековые традиции.

Ранее мы писали о том, что Елизавета II установила новый запрет и осадила Меган Маркл.

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