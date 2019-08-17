Єлизавета II встановила нову заборону та принизила Меган Маркл: що сталося

Єлизавета II встановила заборону для Меган Маркл (фото: колаж РБК-Україна)

Герцогиня Сассекська розлютила королеву

Єлизавета II вирішила встановити заборону для Меган Маркл: тепер герцогині Сассекскій не дозволено носити джинси. Про це розповів інсайдер, передає видання The Sun.

Перед першою серйозною офіційною поїздкою з сином, герцог і герцогиня Сассекські на запрошення королеви Великобританії приїхали в Балморал. Як виявилося, за той період Єлизавета II встановила для Меган Маркл деякі правила.

Наприклад, тепер дружині принца Гаррі заборонено носити джинси, особливо рвані. "Королева не дозволяє носити герцогині джинси, оскільки сама ненавидить їх. Так що під час їхнього спільного перебування в замку Балморал Меган не буде їх одягати", - повідомляє інсайдер.

Меган Маркл і королева Єлизавета II (GettyImages)

Крім того, за словами джерела, поки вони всі знаходяться в Шотландії, герцогині було рекомендовано носити одяг шотландських дизайнерів.

Нагадаємо, що Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сассекських, оскільки часом Меган Маркл і принц Гаррі бувають вкрай непередбачувані.

Раніше ми писали, що Міддлтон запідозрили в лицемірстві і припустили, що вона давно заздрить Маркл за вміння триматися на публіці.

А також про те, що Маркл знову засмутила Єлизавету II. Герцогиня, яка після народження Арчі повинна була стати більш поступливою, не виправдала очікування експертів і вкотре здивувала своєю поведінкою.