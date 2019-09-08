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Вона не Мері Поппінс: принц Гаррі різко висловився на адресу няні

STYLERПерсони    08.09.2019 - 08:31
Вона не Мері Поппінс: принц Гаррі різко висловився на адресу няні
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Герцоги Сассекські встановили нову заборону для робочого персоналу

38-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі в черговий раз порушили королівські правила, вирішивши внести свої корективи. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Королівський оглядач Омід Скобі заявив, що Меган Маркл і принц Гаррі намагаються в усьому впроваджувати свої власні правила. На цей раз сім'я відмовилася від традиційного костюма для гувернанток.

Скобі зазначив, що герцог Сассекський порівняв помічницю з героїнею дитячої книги. А також пояснив причину, з якої він не бажає, щоб няня Арчі носила уніформу.

Вона не Мері Поппінс: принц Гаррі різко висловився на адресу няніМеган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

"Я не хочу, щоб поруч з моїм сином була жінка в уніформі. Вона не Мері Поппінс. Нехай носить звичайний одяг", - процитував оглядач герцога Сассекського.

Нагадаємо, що Меган Маркл вирішила найняти американську PR-компанію, щоб відновити зіпсовану репутацію. У королівської сім'ї подібна дія з боку герцогині викликала обурення.

До речі, не так давно Меган Маркл і принца Гаррі засікли в дешевому пабі. Гаррі випив пару кухлів пива, а Меган протягом кількох годин потягувала просту воду.

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