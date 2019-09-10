Меган Маркл раптово отримала похвалу від британців: що сталося

Меган Маркл здивувала британців (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл отримала нове прізвисько і була визнана дуже популярною

Меган Маркл, дружина принца Гаррі, яка нещодавно була визнана талісманом невдач, раптово удостоїлася визнання британців і потрапила у престижний рейтинг соціально значущих персон видання Tatler.

Меган Маркл (Getty Images)

Як вказується в жовтневому номері видання, Меган Маркл очолила цей рейтинг і 38-річна герцогиня Сассекська була удостоєна звання "соціального альпініста".

Відзначається, що завдяки шлюбу з принцом Гаррі Меган Маркл домоглася визнання в суспільстві і змогла адаптуватися в королівській родині, незважаючи на своє американське минуле і кар'єру актриси.

"Некласична казка з сюжетом "з грязі — в князі". Вона була добре навчена, а її батько взяв премію "Еммі" за відмінну режисуру. Вона знайшла ідеально відповідну для себе роль: жінка зі стрижнем, яка перетягує консервативну королівську родину у XXI століття", - йдеться в статті Tatler.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/thebritishmonarchy)

Крім Меган Маркл у верхівку рейтингу найбільш соціально значущих персон також потрапили: політик консервативної партії Великобританії Джон Беркоу, фотомодель, актриса Джеррі Хол, художник і чоловік дочки Руперта Мердока Кіт Тайсон, голова медиарегулятора Ofcom Шерон Уайт, дружина Натаніеля Ротшильда, колишня модель Лоретта Бэзи, екс-футболіст-Джеймі Реднапп, бізнесмен Річард Кэринг, 6-річна дочка Роббі Вільямса Тедді, що дебютувала в світі в якості юної подружки нареченої на весіллі принцеси Євгенії, і Кент Адоней, що 20 років служив 3-му барону Гленконнера Коліну Теннанту і добився після смерті роботодавця перерахування на його рахунок £20 мільйонів за свою працю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл і принц Гаррі образили королеву Єлизавету.

А також розповідали про те, що королівська сім'я засудила Меган Маркл.