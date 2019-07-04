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Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними батьками для Арчі

STYLERЖиття    04.07.2019 - 12:21
Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними батьками для Арчі
Хрестини Арчі - названі імена хресних батьків (Колаж РБК-Україна)

Таїнство хрещення малюка Арчі заплановано на 6 липня

Меган Маркл і принц Гаррі нарешті вибрали хресних батьків для свого сина Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзора. Про це повідомляє видання Express.

Меган Маркл запросила свою близьку подругу, знамениту тенісистку Серену Вільямс, стати хрещеною матір'ю для Арчі. Герцогиня Сассекська і спортсменка дружать вже більше 10 років і ім'я Серени Вільямс називали і раніше в списку претенденток. Однак вона буде не єдиною хрещеною матір'ю малюка Арчі. Другою стане ще одна подруга Меган Маркл – відомий стиліст Джессіка Малруні.

Буде у спадкоємця принца Гаррі і два хрещених батька. Це друг герцога Сассекського Марк Дайер, а також людина, завдяки якій познайомилися Меган Маркл і принц Гаррі – Маркус Андерсон.Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними батьками для Арчі

Меган Маркл, принц Гаррі і новонароджений Арчі

Таїнство хрещення Арчі Гаррісона Маунбаттена-Віндзора заплановано на 6 липня. Церемонія відбудеться в особистій каплиці королеви Єлизавети II у Віндзорському замку. Відомо, що захід буде закритим і присутні будуть тільки самі близькі люди – не більш 25 чоловік.

На даний момент невідомо, чи буде присутньою на хрещенні сама королева Єлизавета, так як раніше ми повідомляли про те, що на початку липня у неї заплановані поїздки в Ірландію і на схід Англії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл вирішила заощадити на церемонії хрещення свого сина Арчі.

А також ми повідомляли про те, що у якості претенденток на роль хрещених були названі Амаль Клуні і Опра Уїнфрі.

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