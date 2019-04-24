Меган Маркл остаточно розлютила Єлизавету ІІ новими забаганками

Меган Маркл розлютила Єлизавету ІІ (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл в черговий раз вивела з себе королеву Єлизавету ІІ

Вагітна Меган Маркл знову розлютила Єлизавету ІІ своїми примхами. Так, після порушення багатьох королівських традицій герцогиня Сассекська разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі вирішили піти на чергову авантюру в голлівудському дусі.

За інформацією британських таблоїдів, Меган Маркл після пологів хоче провести ексклюзивну домашню фотосесію з нею і малюком для популярного глянцю Vogue.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Співрозмовники видання Ехргеѕѕ кажуть, що Єлизавета ІІ не просто проти цієї ідеї - королева в люті від того, що про плани Меган і Гаррі дізналася лише від своїх помічників.

Якщо вірити інсайдерам, 37-річна Маркл твердо наполягає на тому, щоб зробити все, пов'язане з народженням малюка інакше, ніж це заведено в королівській родині.

"Ця ситуація створює величезне напруження між вагітною герцогинею і всім палацом", - пише видання.

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

У той же час в оточенні Меган Маркл кажуть, що претензії королеви "категорично несправедливі". Більш того, представник герцогині запевнив журналістів, що "ніяких планів щодо фотосесії в Vogue у Меган Маркл і принца Гаррі немає".

Раніше з'явилася інформація про те, що Меган Маркл вже могла народити дитину, але разом з принцом Гаррі прийняла рішення почекати з офіційним оголошенням цієї довгоочікуваної новини.

Нагадаємо, мама колишньої актриси терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з Меган в момент її пологів. Крім того, вона в перший час буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною.