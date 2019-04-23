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Пологи Меган Маркл: у герцогині знову змінився план

STYLERЖиття    23.04.2019 - 21:24
Пологи Меган Маркл: у герцогині знову змінився план
Меган Маркл готується до пологів (Her.ie)

Меган Маркл не може визначитися, де буде народжувати і хто буде присутній

Меган Маркл готується стати матір'ю і за інформацією ЗМІ, це може статися в найближчий тиждень. Герцогиня Сассекська вже остаточно відійшла від королівський обов'язків і навіть не була присутня на сімейному заході на честь дня народження королеви Єлизавети II і не відвідала палац під час дня народження принца Луї.

За словами експертів королівського палацу, це свідчить про те, що довгоочікуваний день ось-ось настане і Меган Маркл не хоче з'являтися на публіці в останні дні вагітності.

Пологи Меган Маркл: у герцогині знову змінився план

Меган Маркл і принц Гаррі (Getty Images)

До останнього моменту невідомо, чи буде народжувати Меган Маркл свого первістка вдома або все ж таки скористається послугами лікарів в лікарні Фримли Парк, що знаходиться зовсім поруч з будинком Меган Маркл і принца Гаррі.

Відомо тільки, що принц Гаррі буде присутній при народженні свого первістка, хоча раніше в історії королівської сім'ї таке не віталося. Вперше цю традицію порушив принц Філіп, який був присутній при народженні своєї четвертої дитини, принца Едварда.

Пологи Меган Маркл: у герцогині знову змінився план

Меган Маркл може передумати і поїхати народжувати в лікарні (Getty Images)

Також Меган Маркл може скласти компанію її мама, Дорія Регланд, яка вже прибула до Великобританії. Експерти вважають, що приїзд матері герцогині – це теж знак того, що пологи відбудуться з дня на день. Дорія Регланд буде допомагати Меган Маркл і принцу Гаррі після народження дитини, хоча раніше вони заявляли, що хочуть найняти няню.

Якщо Меган Маркл все ж таки вирішить народжувати вдома, то допомагати їй буде доула, людина без певної медичної підготовки, але яка може надати моральну, емоційну та іншу допомогу молодій мамі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що принц Луї відсвяткував перший рік життя і Кейт Міддлтон показала, як виглядає іменинник.

А також розповідали про те, що лікарі зробили вагітній Меган Маркл важливе попередження.

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