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Мама Меган Маркл терміново прилетіла до Лондона: що трапилося

STYLERЖиття    23.04.2019 - 08:24
Мама Меган Маркл терміново прилетіла до Лондона: що трапилося
Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Мама Меган Маркл буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною в перший час

Меган Маркл знаходиться на останніх місяцях вагітності - за прогнозами вона повинна народити в кінці квітня - початку травня. Нещодавно стало відомо, що мама герцогині Сассекської терміново вилетіла до Лондона, щоб бути поряд з дочкою в найважливіший момент її життя. Про це повідомляють західні ЗМІ.

63-річна Дорія Регланд буде допомагати 37-річній Меган Маркл і 34-річному принцу Гаррі в перший час після народження малюка, хоча раніше повідомлялося, що королівське подружжя зайняте пошуком няні для майбутньої дитини.

Мама Меган Маркл терміново прилетіла до Лондона: що трапилося

Меган Маркл з мамою (фото: Legion-media)

Шанувальники вважають, що приїзд мами Меган Маркл - це очевидне свідчення того, що довгоочікувана подія настане вже зовсім скоро.

Нагадаємо, у Меган і Дорії теплі і близькі стосунки - вона єдина людина з сім'ї герцогині, яка була присутня на королівському весіллі і з якою Меган спілкується.

Дорія Регланд постійно живе в Лос-Анджелесі, де працює інструктором з йоги і займається соціальною роботою. Вона час від часу відвідує в Лондоні дочку і зятя.

Мама Меган Маркл терміново прилетіла до Лондона: що трапилося

Мама Меган Маркл Дорія Рэгланд (фото: Legion-media)

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл розглядає питання про майбутню заявку на пост президента Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям не згадали про Меган Маркл з нагоди привітання королеви Єлизавети II з її 93-м днем народження.

До речі, Меган Маркл дали нове прізвисько. Ім'я герцогині стало дієсловом - його внесли в так званий "міський словник".

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