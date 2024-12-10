Меган Фокс бросила молодого жениха, от которого ждет ребенка - СМИ

Через несколько недель после того, как Меган Фокс объявила о своей четвертой беременности , появились слухи о том, что актриса и ее жених, музыкант Machine Gun Kelly, снова разошлись.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание TMZ .

По словам инсайдера, отношения пары закончились в выходные, когда они вместе отмечали День благодарения в Колорадо.

Поводом для разрыва стало то, что Меган обнаружила на телефоне MGK какой-то материал, который очень ее расстроил.

В результате она попросила музыканта покинуть праздник пораньше. С тех пор пара не встречалась, и сейчас они не вместе.

Megan Fox and Machine Gun Kelly будет сотрудничать только месяцы перед их детям, @TMZ reports. pic.twitter.com/PYJlJ5lh5L — Pop Crave (@PopCrave) December 10, 2024

Напомним, что звезда "Трансформеров" беременна от Колсона, и, по подсчетам изданий, должна родить ребенка в марте 2025 года.

К слову, ранее отношения пары уже переживали тяжелые моменты. Они несколько раз расходились и снова сходились, что давало поклонникам надежду на гармонию, особенно после известий о беременности.

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Однако этого не произошло. Однако нельзя исключать, что Меган Фокс снова решит дать Колсону шанс.

К слову, Роман Меган и Machine Gun Kelly начался в 2020 году, вскоре после ее расставания с мужем Брайаном Остином Грином, от которого у нее трое сыновей - Ноа, Бодхи и Джорни.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин (фото: Getty Images)