Меган Фокс кинула молодого нареченого, від якого чекає дитину, - ЗМІ

За словами інсайдера, стосунки пари закінчилися у вихідні, коли вони разом відзначали День подяки в Колорадо.

Приводом для розриву стало те, що Меган виявила на телефоні MGK якийсь матеріал, який дуже її засмутив.

У результаті вона попросила музиканта покинути свято раніше. Відтоді пара не зустрічалася, і наразі вони не разом.

Megan Fox and Machine Gun Kelly have split just months before the arrival of their baby, @TMZ reports. pic.twitter.com/PYJlJ5lh5L