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Меган Фокс кинула молодого нареченого, від якого чекає дитину, - ЗМІ

Вівторок 10 грудня 2024 20:30
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Меган Фокс кинула молодого нареченого, від якого чекає дитину, - ЗМІ Меган Фокс (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Через кілька тижнів після того, як Меган Фокс оголосила про свою четверту вагітність, з'явилися чутки про те, що акторка та її наречений, музикант Machine Gun Kelly, знову розійшлися.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання TMZ.

За словами інсайдера, стосунки пари закінчилися у вихідні, коли вони разом відзначали День подяки в Колорадо.

Приводом для розриву стало те, що Меган виявила на телефоні MGK якийсь матеріал, який дуже її засмутив.

У результаті вона попросила музиканта покинути свято раніше. Відтоді пара не зустрічалася, і наразі вони не разом.

Нагадаємо, що зірка "Трансформерів" вагітна від Колсона, і, за підрахунками видань, має народити дитину в березні 2025 року.

До слова, раніше стосунки пари вже переживали важкі моменти. Вони кілька разів розходилися і знову сходилися, що давало шанувальникам надію на гармонію, особливо після звісток про вагітність.

Меган Фокс кинула молодого нареченого, від якого чекає дитину, - ЗМІ

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Однак цього не сталося. Проте не можна виключати, що Меган Фокс знову вирішить дати Колсону шанс.

До слова, Роман Меган і Machine Gun Kelly почався у 2020 році, незабаром після її розставання з чоловіком Браяном Остіном Гріном, від якого в неї троє синів - Ноа, Бодхі та Джорні.

Меган Фокс кинула молодого нареченого, від якого чекає дитину, - ЗМІ

Меган Фокс і Браян Остін Грін (фото: Getty Images)

Нещодавно Меган Фокс поділилася, як готується до народження четвертої дитини.

Також ми писали, як її екс-чоловік Меган Фокс відреагував на її вагітність від молодого нареченого.

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