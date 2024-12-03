Меган Фокс поделилась, как готовится к рождению четвертого ребенка: "Уже выучила все трюки"

В ноябре актриса и модель Меган Фокс объявила о четвертой беременности . Отцом будущего малыша является ее избранник Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly).

Теперь звезда честно рассказала, как готовится к новому материнству, и РБК-Украина (Styler) со ссылкой на издание People пишет об этом подробнее.

Что Фокс говорит о четвертой беременности

Селебрити не скрывает, что у нее "правильное настроение" в этот особый период. 38-летняя знаменитость в интервью People поделилась, что в чем-то ей пришлось изменить свой образ жизни.

"Поскольку я беременна четвертый раз, я уже выучила все трюки, которые помогают чувствовать себя хорошо как физически, так и психически, - говорит Меган. - Я сплю, занимаюсь спортом и соблюдаю здоровый рацион питания и образа жизни. Все как всегда".

В другом своем интервью актриса рассказывала о том, как на беременность отреагировали ее старшие дети: 12-летний Ноа, 10-летний Бодхи и 8-летний Джорни, которых она родила от своего бывшего Брайана Остина Грина.

"Дети очень рады пополнению в семье, и они пообещали, что будут помогать", - говорила звезда.

Звезда станет мамой в четвертый раз (фото: instagram.com/meganfox)

Реакция избранника Меган

Избранник Меган, Колсон Бейкер, также высказывался по поводу новости о чем он скоро снова станет отцом. У него, как известно, есть 15-летняя дочь Кэйси, которую родила его бывшая Эмма Кэннон. В своих соцсетях музыкант писал следующее:

"На следующей неделе я буду изолирован, чтобы заняться выпуском альбома с нуля. Когда вдохновение будет наполнять меня, быстро доберемся до места назначения. Поэтому не волнуйтесь. В конце концов, я снова стану папой", - говорилось в публикации.

Напомним, о беременности звезда объявила в соцсетях, опубликовав кадры с кругленьким животиком. Она показалась в период беременности, а на другом фото продемонтрировала положительный тест на беременность.

Меган Фокс объявила о беременности в ноябре (фото: instagram.com/meganfox)

Меган Фокс, как известно, 10 лет была в браке с актером Брайаном Остином Грином, от которого родила троих сыновей. О ее отношениях с Бейкером стало известно в 2020 году, когда она разошлась с Брайаном. В 2022 году влюбленные обручились, а в 2023 году появлялись слухи о том, что они больше не вместе. Однако оба дали поклонникам понять, что у них все хорошо.

Меган Фокс и ее избранник (скриншот)