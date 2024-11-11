Меган Фокс в четвертый раз станет матерью. Первые кадры с животиком

Актриса и модель Меган Фокс, которая год назад перенесла выкидыш, ждет ребенка. Звезда эффектно объявила о беременности и оголила животик в необычной фотосессии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Меган.

От кого беременна Меган Фокс

На своей странице в Instagram звезда неожиданно сделала новый пост. Она опубликовала всего два фото.

На первом она позирует без одежды. И трудно не заметить ее "беременный" животик. При этом она поставила отметку. Именно на животе она "тегнула" своего избранника Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly).

Меган Фокс беременна (скриншот)

А на втором фото модель показала тест на беременность. А в описании она оставила несколько слов, имеющих очень важный смысл.

"Ничего на самом деле не потеряно. С возвращением", - написала Меган и добавила эмодзи с ребенком-ангелом.

Меган Фокс снова станет матерью (фото: instagram.com/meganfox)

Дело в том, что год назад Фокс рассказала о выкидыше. Она потеряла ребенка, когда была на 10-й неделе беременности. И потом Меган описала свою боль в стихах.

Кстати, всего за час пост Меган уже собрал более 1 миллиона лайков.

Меган Фокс и ее избранник (скриншот)

Что известно о личной жизни Меган Фокс

Меган прожила примерно 10 лет в браке с актером Брайаном Остином Грином. От него Фокс родила троих сыновей.

Пара часто ссорилась, в 2020 году Меган в очередной раз ушла от Брайана, а потом стало известно, что она закрутила роман с Machine Gun Kelly.

В 2022 году Фокс и его избранник обручились. Впрочем, в 2023 году они серьезно поссорились. Поэтому появились слухи, что пара уже не вместе. Но Меган и Бейкер все равно иногда появлялись на публике, что давало фанам надежду на воссоединение звезд.