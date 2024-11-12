Экс-муж Меган Фокс отреагировал на ее беременность от молодого жениха
Накануне 38-летняя актриса Меган Фокс объявила о четвертой беременности. Звезда фильма "Трансформеры" ждет ребенка от певца Колсона Бейкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK). На новость уже отреагировал бывший муж знаменитости Брайан Остин Грин.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.
Так, актер порадовался за экс-жену и пожелал ей с молодым избранником счастья.
"Брайан знает, какой замечательной матерью она была и остается для их детей, и он не думает, что это как-то изменится, когда она родит Колсону еще одного ребенка", - рассказал инсайдер.
По словам собеседника издания, актер узнал об "интересном" положении экс-возлюбленной раньше других и воспринял новость "спокойно".
Брайан Остин Грин (фото: instagram.com/brianaustingreen)
"Он встретит нового ребенка Меган, когда тот появится на свет, без лишних переживаний. Брайан не собирается использовать этот замечательный момент в их жизни, чтобы потешить свое эго. Он знал об этом еще до того, как об этом узнал весь мир. Брайан спокойно к этому относится", - заявил источник.
Брайан Остин Грин заявил, что готов поддерживать Меган Фокс и ее избранника во всем, однако вмешиваться в их дела по воспитанию детей он не планирует.
Меган Фокс с бывшим мужем (фото: Getty Images)
Что известно об отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина
Звезды состояли в браке с 2010 по 2021 год. У Фокс трое сыновей от Грина - 10-летний Ноа, 9-летний Боди и 6-летний Джорни.
Брайан сейчас находится в отношениях с профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс. В 2022 году у них родился сын Зейн, а в прошлом году они официально объявили о помолвке.
Брайан Остин Грин с любимой (фото: instagram.com/brianaustingreen)
Шарна в одном из интервью поделилась, что у Меган Фокс и Брайана Остина Грина сложились отличные отношения после развода, ведь они поставили на первое место благополучие своих детей. Бывшие супруги приложили все усилия, чтобы обеспечить сыновьям здоровую и гармоничную среду.
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