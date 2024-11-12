Экс-муж Меган Фокс отреагировал на ее беременность от молодого жениха

Накануне 38-летняя актриса Меган Фокс объявила о четвертой беременности . Звезда фильма "Трансформеры" ждет ребенка от певца Колсона Бейкера, известного под псевдонимом Machine Gun Kelly (MGK). На новость уже отреагировал бывший муж знаменитости Брайан Остин Грин.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail .

Так, актер порадовался за экс-жену и пожелал ей с молодым избранником счастья.

"Брайан знает, какой замечательной матерью она была и остается для их детей, и он не думает, что это как-то изменится, когда она родит Колсону еще одного ребенка", - рассказал инсайдер.

По словам собеседника издания, актер узнал об "интересном" положении экс-возлюбленной раньше других и воспринял новость "спокойно".

Брайан Остин Грин (фото: instagram.com/brianaustingreen)

"Он встретит нового ребенка Меган, когда тот появится на свет, без лишних переживаний. Брайан не собирается использовать этот замечательный момент в их жизни, чтобы потешить свое эго. Он знал об этом еще до того, как об этом узнал весь мир. Брайан спокойно к этому относится", - заявил источник.

Брайан Остин Грин заявил, что готов поддерживать Меган Фокс и ее избранника во всем, однако вмешиваться в их дела по воспитанию детей он не планирует.

Меган Фокс с бывшим мужем (фото: Getty Images)

Что известно об отношениях Меган Фокс и Брайана Остина Грина

Звезды состояли в браке с 2010 по 2021 год. У Фокс трое сыновей от Грина - 10-летний Ноа, 9-летний Боди и 6-летний Джорни.

Брайан сейчас находится в отношениях с профессиональной танцовщицей Шарной Берджесс. В 2022 году у них родился сын Зейн, а в прошлом году они официально объявили о помолвке.

Брайан Остин Грин с любимой (фото: instagram.com/brianaustingreen)

Шарна в одном из интервью поделилась, что у Меган Фокс и Брайана Остина Грина сложились отличные отношения после развода, ведь они поставили на первое место благополучие своих детей. Бывшие супруги приложили все усилия, чтобы обеспечить сыновьям здоровую и гармоничную среду.