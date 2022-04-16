Медведчук дав згоду на обмін і видачу в Росію (відео)

Оксана Марченко, дружина заарештованого Віктора Медведчука , після низки своїх відеозвернень і конференції, записала нове відео – зі зверненням до президента рф Путіна.

Вона повідомила , що її чоловік дав згоду на обмін і видачу його в Росію.

Марченко звернулася до Путіна з проханням про допомогу про обмін її чоловіка, Віктора Медведчука.

"Віктор Медведчук дав свою згоду на обмін і видачу на територію Російської Федерації в разі досягнення російською та українською сторонами відповідних домовленостей", - сказала екстелеведуча.

Далі вона в черговий раз повторила, що затримання та арешт Медведчука були незаконними та з політичних мотивів. Вона вірить у справедливий суд, але "намагається врятувати його, запропонувавши обмін".

Марченко нагадала, що раніше звернулася до родичів підданих Великобританії, які нібито потрапили в полон і прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону.

За словами дружини Медведчука, "в катівнях СБУ" утримуються й інші політичні в'язні. Вона назвала прізвища письменників, істориків, а також прізвища кількох депутатів, які раніше були затримані за підозрою в пособництві ворогові та державній зраді: Ян Таксюр, Олександр Каревін, брати Кононовичі, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Володимир Клименко, Гліб Ляшенко.

Марченко попросила Путіна докласти всіх зусиль, щоб звільнити цих людей разом з її чоловіком.