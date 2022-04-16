Медведчук дав згоду на обмін і видачу в Росію (відео)
Оксана Марченко, дружина заарештованого Віктора Медведчука, після низки своїх відеозвернень і конференції, записала нове відео – зі зверненням до президента рф Путіна.
Вона повідомила, що її чоловік дав згоду на обмін і видачу його в Росію.
Марченко звернулася до Путіна з проханням про допомогу про обмін її чоловіка, Віктора Медведчука.
"Віктор Медведчук дав свою згоду на обмін і видачу на територію Російської Федерації в разі досягнення російською та українською сторонами відповідних домовленостей", - сказала екстелеведуча.
Далі вона в черговий раз повторила, що затримання та арешт Медведчука були незаконними та з політичних мотивів. Вона вірить у справедливий суд, але "намагається врятувати його, запропонувавши обмін".
Марченко нагадала, що раніше звернулася до родичів підданих Великобританії, які нібито потрапили в полон і прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону.
За словами дружини Медведчука, "в катівнях СБУ" утримуються й інші політичні в'язні. Вона назвала прізвища письменників, істориків, а також прізвища кількох депутатів, які раніше були затримані за підозрою в пособництві ворогові та державній зраді: Ян Таксюр, Олександр Каревін, брати Кононовичі, Юрій Ткачов, Олег Новіков, Володимир Клименко, Гліб Ляшенко.
Марченко попросила Путіна докласти всіх зусиль, щоб звільнити цих людей разом з її чоловіком.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марченко дала пресконференцію в Москві та сказала, що Медведчук нікуди не тікав.
А також розповідали про те, що Марченко видала новий перл про порятунок Медведчуком військовополонених.