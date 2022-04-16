Марченко видала новий перл про Медведчука: "він вів військовополонених по мінному полю"

Кума Путіна сказала, що її чоловік вів військовополонених людей по мінному полю.

"Ви добре знаєте, скільки військовополонених людей врятував Віктор. Не знаю, чи бачили ви чи ні, він сам вів військовополонених людей вночі по мінному полю. І цих людей тисячі", - заявила "паломниця".

Нагадаємо, що за її словами, Медведчук, якого звинувачують у держзраді і який втік з-під домашнього арешту, не планував виїжджати за межі України, хоча дружина просила його покинути країну на тлі погроз, які отримувала її сім'я.

Деталі погроз вона не розкрила, проте передала слова чоловіка, який сказав, що витримає все, що з ним буде.

Відзначимо, що зараз лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" знаходиться в співробітників СБУ. Його зловили в той час, коли він збирався покинути кордон України.