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Медведчук дал согласие на обмен и выдачу в Россию (видео)

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Суббота 16 апреля 2022 21:22
Медведчук дал согласие на обмен и выдачу в Россию (видео) Марченко заявила, что Медведчук согласен на обмен (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Оксана Марченко, жена арестованного Виктора Медведчука, после череды своих видеообращений и конференции, записала новое видео – с обращением к президенту рф Путину.

Она сообщила, что ее муж дал согласие на обмен и выдачу его в Россию.

Марченко обратилась к Путину с просьбой о помощи об обмене ее супруга, Виктора Медведчука.

"Виктор Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей", - сказала экс-телеведущая.

Далее она в очередной раз повторила, что задержание и арест Медведчука были незаконными и по политическим мотивам. Она верит в справедливый суд, но "пытается спасти его, предложив обмен".

Марченко напомнила, что ранее обратилась к родственникам подданных Великобритании, которые якобы попали в плен и премьер-министру Британии Борису Джонсону.

По словам жены Медведчука, "в застенках СБУ" томятся и другие политические узники. Она назвала фамилии писателей, историков, а также фамилии нескольких депутатов, которые ранее были задержаны по подозрению в пособничестве врагу и государственной измене: Ян Таксюр, Александр Каревин, братья Кононовичи, Юрий Ткачов, Олег Новиков, Владимир Клименко, Глеб Ляшенко.

Марченко попросила Путина приложить все усилия, чтобы освободить этих людей вместе с ее мужем.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марченко дала пресс-конференцию в Москве и сказала, что Медведчук никуда не убегал.

А также рассказывали о том, что Марченко выдала новый перл о спасении Медведчуком военнопленных.

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Виктор Медведчук Оксана Марченко
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