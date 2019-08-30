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Майдан затягнуло димом: у центрі Києва сталася пожежа (відео)

STYLERПодії    30.08.2019 - 20:15
Майдан затягнуло димом: у центрі Києва сталася пожежа (відео)
Пожежа в центрі Києва на Майдані (колаж: РБК-Україна)

Загоряння на Майдані відбулося за ТЦ Глобус

У центрі Києва сталася пожежа увечері в п'ятницю, 30 серпня. Через загоряння головну площу країни - Майдан Незалежності заволокло димом. Очевидці публікують фото з місця надзвичайної події.

Повідомляється, що займання сталося за торговим центром "Глобус". Станом на 19:20 Майдан Незалежності у столиці був оповитий димом, як і сусідні вулиці.

Майдан затягнуло димом: у центрі Києва сталася пожежа (відео)

Пожежа в центрі Києва на Майдані (фото: facebook.com/olya.volkova)

На місце прибули ДСНС, поліція, а також медики. Попередньо відомо, що загоряння сталося на складі одного з ресторанів.

Майдан затягнуло димом: у центрі Києва сталася пожежа (відео)

Пожежа в центрі Києва на Майдані (фото: facebook.com/bklymenko)

На місці НП зібралася велика кількість людей, які знімають все, що відбувається на камери смартфона.

Подробиці події уточнюються.

Зараз, на майдані незалежності біля ТЦ Globus, пожежа, що горить не відомо. Будьте обережні. Дізнавайтеся новини першими: Наш канал в фейсбук https://www.facebook.com/artylkyiv/ Наш канал в instagram https://www.instagram.com/artyl_kyiv/ #Artyl_kyiv #Artyl #Артиль #Артіль #дтп #dtp #аварія #crash #сьогодні #today #фото #хроніка #київ #київ

Опубліковано Kyiv Artyl П'ятниця, 30 серпня 2019 р.

Пожежа в центрі Києва на Майдані (відео: facebook.com/artylkyiv)

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