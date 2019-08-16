Під Львовом підпалили будинок багатодітної вдови ветерана АТО: всі деталі і відео

Під Львовом підпалили будинок багатодітної вдови ветерана АТО (колаж: РБК-Україна)

Вдова ветерана АТО боїться за життя своїх дочок

У Львівській області будинок вдови ветерана АТО Марії Ракус, який багатодітна сім'я восени 2018 року отримала в подарунок від незнайомця, намагалися спалити два рази протягом одного тижня. Крім того, жінка неодноразово отримувала послання з погрозами, а одного разу на поріг підкинули дохлого щура.

Історія сім'ї Ракус нещодавно вразила всю Україну. Ще до недавнього часу багатодітна сім'я з дев'ятьма дочками - старшій 23, а наймолодшій лише рік, тулилася в кімнатці. Але щедрий незнайомець восени минулого року подарував їм просторий будинок у селі Куровичі Золочівського району Львівської області, пише КП в Україні.

Сім'я Ракус (фото: kp.ua/incidents)

Ближче до зими родина перебралася в нове житло, але в січні їх спіткало горе - помер батько, який воював добровольцем на Сході України.

Не встигло сімейство оговтається від втрати, як тиждень тому мама дев'яти дівчаток, стала отримувати дивні послання з погрозами, які намагалася ігнорувати. Але в один день сталося жахливе - загорівся будинок. Марія не може зрозуміти, кому вона могла перейти дорогу, і побоюється за життя своїх дочок.

Вранці, 7 серпня, Марія знайшла на порозі будинку дохлого щура з виколотими очима. Жінка вирішила було, що тварину притягли собаки, але на наступний день на стіні будинку з'явився напис "Ми прийдемо о 12 ночі". Згадали вони і про щура.

Сім'я Ракус (фото: kp.ua/incidents)

А ще через ніч новий напис: "Я зроблю все, щоб ти пішла". Погрози на стіні з'являлися знову і знову, а потім з'явилася і записка: "Ти про мене не розповідай, інакше буде велика пожежа", - розповідає Марія.

Жінка злякалася і викликала поліцію. Але правоохоронці порадили Марії встановити камери і датчики і поїхали.

А на наступний день невідомі підпалили сарай і літню кухню на території домогосподарства.

"Сарай згорів повністю, в кухні згорів дах, ми повинні були там робити ремонт, і всі речі, і запаси, і їжу я звідти перенесла в сарай буквально на кілька днів, поки не закінчимо ремонт. І воно все там згоріло", - розповідає жінка.

Під Львовом підпалили будинок багатодітної вдови ветерана АТО (фото: kp.ua/incidents)

Після пожежі старша дочка (дві дорослі дочки живуть окремо зі своїми сім'ями) наймолодших забрала до себе. А три дівчинки віком від 10 до 14 років залишилися з Марією.

На наступний же день загорівся ще один сарай. За словами жінки, будівля спалахнула в якісь секунди, хоча там не було ні електрики, ні будь-яких горючих речовин.

"Вже другу ніч за будинком спостерігають, хтось ходить. Поліція тільки приїде, щось напише, і їде. Мені вчора сказали, що у мене "галюни" через нерви", - ділиться Марія Ракус.

Жінка розповідає, що вона людина неконфліктна. Турботи про дітей забирають весь час, і сваритися, пліткувати їй ніколи.

Під Львовом підпалили будинок багатодітної вдови ветерана АТО (фото: kp.ua/incidents)

Марія плаче - терміново потрібно перекрити дах, тому що лишилися самі тільки стіни, але немає за що купити матеріали, та і розпочати не може, єдиний чоловік у домі - батько, який прикутий до ліжка.

Єдиний конфлікт виник у Марії з сусідом по старому будинку. Він випивав і показував дітям статеві органи. Жінка написала на неадеквата заяву, але тоді справа "зависла".

"Я не можу зрозуміти, кому ми перейшли дорогу, не розумію за що, я нікому й грошей великих не винна. Я вся на голках, мені дуже страшно", - плаче Марія.

Варто відзначити, що в поліції нічого про зрушення в розслідуванні пожеж сказати не змогли, але кримінальні провадження все ж відкрили.

Родині, яка опинилася у складній ситуації можна допомогти на карту ПриватБанку - 5168 7427 2541 2260 (Ракус Марія).

Під Львовом підпалили будинок багатодітної вдови ветерана АТО (відео: Zaxid.Net)

Нагадаємо, 16 авгсута у страшній ДТП під Львовом загинув ветеран АТО і учасник Революції Гідності.

До речі, раніше ми розповідали зворушливу історію жителів Маріуполя. Захищати Україну від окупантів поїхала майже вся сім'я - батько разом з двома синами, а потім і його дружина росіянка.