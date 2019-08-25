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У Харкові сталася масштабна пожежа старих автопокришок

Новини » Надзвичайні події    25.08.2019 - 17:31
У Харкові сталася масштабна пожежа старих автопокришок
Фото (dsns.gov.ua)

В результаті пожежі знищено чотири автомобіля, ще п'ять - пошкоджено

У Харкові вранці, 25 серпня, на відкритій території загорілися старі автомобільні шини і автомобілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про займання надійшло на номер 101 в 10:37. На момент прибуття рятувальників на відкритій території горіли старі автомобільні шини і кілька автомобілів. Загальна площа пожежі становила близько 300 кв. м.

До гасіння вогню було залучено п'ять пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах, а також пожежний поїзд.

В 11:30 пожежу було локалізовано. В результаті дії вогню та високої температури знищено чотири автомобіля, ще п'ять - пошкоджені.

Нагадаємо, в суботу, 24 серпня, в заплаві річки Сула в Полтавській області сталося загоряння сухої трави та очерету на площі близько 50 гектарів. Займання сталося о 17:30 поблизу села Березняки. Близько 20:40 пожежа на площі близько 49 гектарів було локалізовано, а станом на ранок 25 серпня відкритий вогонь вже не спостерігається.

Раніше повідомлялося, що до 27 серпня в Україні буде переважати надзвичайна пожежна небезпека. За даними синоптиків, пожежна небезпека в українських областях буде досягати 5 класу. Також надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується в Києві і області.

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