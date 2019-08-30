Майдан заволокло дымом: в центре Киева произошел пожар (видео)

Пожар в центре Киева на Майдане (коллаж: РБК-Украина)

Возгорание на Майдане произошло за ТЦ Глобус

В центре Киева произошел пожар вечером в пятницу, 30 августа. Из-за возгорания главную площадь страны - Майдан Незалежности заволокло дымом. Очевидцы публикуют фото с места чрезвычайного происшествия.

Сообщается, что возгорание произошло за торговым центром "Глобус". По состоянию на 19:20 Майдан Незалежности в столице был окутан дымом, как и соседние улицы.

Пожар в центре Киева на Майдане (фото: facebook.com/olya.volkova)

На место прибыли ГСЧС, полиция, а также медики. Предварительно известно, что возгорание произошло на складе одного из ресторанов.

Пожар в центре Киева на Майдане (фото: facebook.com/bklymenko)

На месте ЧП собралось большое количество людей, которые снимают все происходящее на камеры смартфона.

Подробности происшествия уточняются.

Сейчас, на майдане независимости возле ТЦ Globus, пожар, что горит не известно. Будьте осторожны. Узнавайте новости первыми: Наш канал в фейсбук https://www.facebook.com/artylkyiv/ Наш канал в инстаграм https://www.instagram.com/artyl_kyiv/ #Artyl_kyiv #Artyl #Артиль #Артіль #дтп #dtp #авария #crash #сегодня #today #фото #хроника #киев #київ Опубліковано Kyiv Artyl Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Пожар в центре Киева на Майдане (видео: facebook.com/artylkyiv)

Как сообщалось ранее, в селе Кишин под Житомиром почти каждую ночь происходят поджоги. Люди дошли уже до того, что каждую ночь в засадах находится до 150 человек с ружьями. Есть предположение, что поджоги связаны с запугиванием местных жителей, у которых забрали земельные паи.

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