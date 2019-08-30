ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Майдан заволокло дымом: в центре Киева произошел пожар (видео)

STYLERПроисшествия    30.08.2019 - 20:15
Майдан заволокло дымом: в центре Киева произошел пожар (видео)
Пожар в центре Киева на Майдане (коллаж: РБК-Украина)

Возгорание на Майдане произошло за ТЦ Глобус

В центре Киева произошел пожар вечером в пятницу, 30 августа. Из-за возгорания главную площадь страны - Майдан Незалежности заволокло дымом. Очевидцы публикуют фото с места чрезвычайного происшествия.

Сообщается, что возгорание произошло за торговым центром "Глобус". По состоянию на 19:20 Майдан Незалежности в столице был окутан дымом, как и соседние улицы.

Майдан заволокло дымом: в центре Киева произошел пожар (видео)

Пожар в центре Киева на Майдане (фото: facebook.com/olya.volkova)

На место прибыли ГСЧС, полиция, а также медики. Предварительно известно, что возгорание произошло на складе одного из ресторанов.

Майдан заволокло дымом: в центре Киева произошел пожар (видео)

Пожар в центре Киева на Майдане (фото: facebook.com/bklymenko)

На месте ЧП собралось большое количество людей, которые снимают все происходящее на камеры смартфона.

Подробности происшествия уточняются.

Сейчас, на майдане независимости возле ТЦ Globus, пожар, что горит не известно. Будьте осторожны. Узнавайте новости первыми: Наш канал в фейсбук https://www.facebook.com/artylkyiv/ Наш канал в инстаграм https://www.instagram.com/artyl_kyiv/ #Artyl_kyiv #Artyl #Артиль #Артіль #дтп #dtp #авария #crash #сегодня #today #фото #хроника #киев #київ

Опубліковано Kyiv Artyl Пʼятниця, 30 серпня 2019 р.

Пожар в центре Киева на Майдане (видео: facebook.com/artylkyiv)

Как сообщалось ранее, в селе Кишин под Житомиром почти каждую ночь происходят поджоги. Люди дошли уже до того, что каждую ночь в засадах находится до 150 человек с ружьями. Есть предположение, что поджоги связаны с запугиванием местных жителей, у которых забрали земельные паи.

Ранее мы также писали, что дом многодетной матери, вдовы ветерана АТО, подожгли два раза в течение одной недели. Мама девяти девочек подозревает завистников, которым не понравилось то, что дом семье недавно подарил анонимный благотворитель.

Во Львовской области возник пожар на складах химпредприятия, есть пострадавшие Он вынес меня на руках: пострадавшая в "Токио Стар" рассказала новые детали трагедии
Новости Украины пожар
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь