У Києві сталася масштабна пожежа: всі подробиці та відео з місця НП

У Києві на Рембазі стався вибух і пожежа (Фото: колаж РБК-Україна)

Дим від пожежі було видно майже з усіх точок Лівого берега столиці

У Києві стався вибух у Дарницькому районі в промзоні на Рембазі - після чого почалася серйозна пожежа. Горіли склади в районі вулиць М. Хвильового та Поліської. У мережі показали відео з місця події.

Інцидент стався 30 серпня вранці. Столичні рятувальники повідомили, що пожежу вже повністю погашено, і розповіли подробиці.

У Telegram-каналі місцевого пабліка опублікували кадри з пожежі.

У Києві в промзоні на Рембазі стався вибух і пожежа (Фото: скріншот)

"В цій зоні знаходяться нежитлові приміщення, склади. Прибули пожежники", - йдеться в повідомленні.

Видно величезний стовп чорного диму, що клубочиться та піднімається в небо на десятки метрів.

У Києві на Рембазі стався вибух і пожежа на складах (Відео: YouTube / Ivan Hrechyshkin)

"Щось вибухнуло в ангарах на Червоному Хуторі, там де забудовники "чистять" склади", - написав автор ролика.

Також відео було опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

"Що-то дуже серйозно палає в промзоні на вулиці Поліській (Рембаза). Дим видно майже з усіх точок Лівого берега", - наголошується в повідомленні.

У Києві в Дарницькому районі стався вибух і пожежа (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Як розповіли в прес-службі Головного управління ДСНС в Києві, пожежу вже загасили. Інцидент стався на металевому складському ангарі на вул. Миколи Хвильового, 1 у Дарницькому районі.

Горів складської ангар розміром 20х20 м, на площі 400 кв.м, де, за попередніми даними зберігалися будівельні матеріали.

О 12:26 пожежа була повністю ліквідована. В даний час триває робота з розбирання та проливання конструкції.

У Києві сталася пожежа на металевому складському ангарі на Рембазі (Фото: kyiv.dsns.gov.ua)

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Рятувальники додали, що причина виникнення пожежі з'ясовується.

Як повідомлялося раніше, у селі Кишин під Житомиром майже щоночі відбуваються підпали. Люди дійшли вже до того, що кожну ніч в засідках перебувати до 150 осіб з рушницями. Є припущення, що підпали пов'язані з залякуванням місцевих жителів, у яких забрали земельні паї.