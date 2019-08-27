Місцеві жителі в паніці: під Житомиром відбуваються загадкові пожежі

Пожежі під Житомиром (фото: колаж РБК-Україна)

Люди починають підозрювати у підпалах один одного

В селі Кишин Житомирській області майже щоночі відбуваються підпали. Люди дійшли вже до того, що кожну ніч в засідках перебувати до 150 осіб з рушницями. Про це повідомляють "Факти".

Люди хочуть знайти палія, але поки цього не вдається зробити. Крім того, мешканці села почали підозрювати у підпалах один одного. І це при тому, що в селі зазвичай все дуже тихо і спокійно. Але тепер люди живуть у страху, що їх сарай стане наступною "жертвою".

Є припущення, що підпали пов'язані з залякуванням місцевих жителів, у яких забрали земельні паї і передали їх одній агрофірмі. Перша пожежа сталася наступної ночі після того, як жителі села висловилися проти об'єднаної територіальної громади та агрофірми.

Пожежі під Житомиром (фото: fakty.ua)

Люди розповіли, що земля була приватизована не у всіх, тому що ніхто не думав, що таке може статися. Але деякі почали швидко оформляти приватизацію. Дев'ять ділянок по два гектари кожен були приватизовані, але приїхали представники агрофірми, знесли забиті кілочки і передіскували приватизовану землю.

Людей сильно обурили дії агрофірми, і вони почали протестувати. І в наступну ж ніч сталась перший пожежа, а на другу ніч загорівся вже інший сарай. При цьому в одну ніч сталося одразу три пожежі.

За словами місцевих жителів, агрофірма виорює поля, потім подає місцевим властям документи, що щось буде сіяти на землі. Держава на це виділяє гроші, а фірма нічого не сіє.

Пожежі під Житомиром (фото: fakty.ua)

Люди почали бояться ночувати в будинках, так як був випадок, коли загорівся сарай, який стояв поруч з будинком, але людям пощастило, оскільки було без вітру і вогонь не поширився на будинок.

Деякі жителі вважають, що підпалами займається хтось із своїх. Оскільки вночі чергують люди і з сусіднього села ніхто чужий пробратися б не зміг так просто.

Поліція також нікого не знайшла. За словами заступника Олевської об'єднаної територіальної громади Олександра Ніколайчука, подгожи відбуваються через боротьбу між двома конкуруючими агрофірмами.

Нагадаємо, що в Полтавській області горіли майже 50 га сухої трави. Плжар вдалося локалізувати.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області стався пожежу в будинку побуту.