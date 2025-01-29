Маша Кондратенко объяснила, почему выдавала себя за Klavdia Petrivna

По словам Маши, идея выдавать себя за Klavdia Petrivna появилась случайно.

"Я не хочу раскрывать все подробности нашего общения, но это была авантюра с двух сторон, в которую мы так решили зайти вместе. И все произошло так, как мы и хотели. Люди были заинтересованы", - говорит звезда.

Артистка считает, что их "авантюра" удалась, а результат превзошел все ожидания.

"Мне кажется, что это такой пиар-ход, которых давно не было в Украине. Давно не было всего этого: бури эмоций у людей, вопросов, отсутствия ответов. Поэтому все получилось классно. Авантюра удалась", - добавила знаменитость. Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Также Кондратенко сказала, что поддержала коллегу, которую некоторые после ее первого сольного концерта во Дворце спорта, где она сняла маску, начали критиковать.

"Я считаю, что Klavdia Petrivna большая молодец, потому что первые сольные концерты во Дворце спорта - это очень ответственно, это очень страшно. И я даже когда я видела после концертов комментарии в сторону Клавы, я отвечала людям, которые ее хейтили. Я писала о том, что человек впервые выступал на такой большой сцене. Надо иметь уважение! И на самом деле это было классно! И она зарядила всех своей энергией, она спела любимые хиты людей, поэтому конечно я ее поддерживала, и как артистку, и как подругу", - отметила Маша. KlavdiaPetrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Напомним, загадочная певица Klavdia Petrivna более года выпускала песни анонимно, которые сразу же становились хитами.

Поклонники быстро предположили, что под большой шляпой скрывается украинская артистка Маша Кондратенко, и сама певица нечаянно подливала масла в огонь.

Слухи начали распространяться после того, как Маша в своем Instagram исполнила одну из песен Клавдии, и схожесть голосов заставила многих поверить в это предположение.