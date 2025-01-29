Маша Кондратенко сказала, как относится к тому, что ее называют "певицей одной песни"

Маша Кондратенко, которой "прилетал" хейт за "шароварщину" в музыке , также прокомментировала другие утверждения относительно себя. В частности, она высказалась о том, что некоторые фаны называют ее "певицей одной песни".

Что думает Маша Кондратенко

В начале полномасштабной российско-украинской войны звезда выпустила песню "Ванька-Встанька", и она ответила на вопрос, не боялась ли стать заложницей образа одной композиции. Исполнительница признается, что на тот момент не думала об этом.

"Просто делала то, что мне нравилось, то, что я считала нужным. Меня на самом деле до сих пор называют певицей одной песни, но это очень маленький процент людей. Потому что многие слышали другие мои песни, слышали мой первый альбом. Если вы еще нет - обязательно зацените, называется "Знайшла свій щоденник". Вы поймете, что я очень разная", - говорит звезда.

Маша добавляет, что человек, так же как и ее песни, может быть разным, ведь перемены - это нормальный и постоянный процесс, который приводит к изменениям во вкусах, настроениях, обстоятельствах и жизни вокруг.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaaa.kondratenko)

Кроме того, селебрити также поделилась интересными фактами о себе. Она отметила, что не является такой, какой ее ошибочно воспринимают люди в сети.

"Я не стерва, какой меня считают люди в сети. Я очень добрая. Просто много такого слышу, якобы выгляжу так. Но я очень добрая и милая", - говорит Кондратенко.

А еще знаменитость высказалась относительно своего роста и родинки.

"У меня очень маленький рост - 1 метр 57 сантиметров. Многие думают, что я высокая. А потом сильно удивляются, когда меня видят в жизни. И еще у меня есть родинка на губе, которая передалась мне от прабабушки", - отметила она.

К слову, Маша Кондратенко стала финалисткой Нацотбора на "Евровидение-2025". Уже 8 февраля вместе с другими конкурсантами она будет соревноваться за возможность представлять нашу страну на международной песенной сцене.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Ее конкурсная песня называется "No Time to Cry", и это композиция о нормальной ненормальности и ДНК украинцев.

"Во время написания у меня была такая визуальная картинка четкая: маленький домик, в котором виднеется свет, а вокруг полная темнота. И там живет семья, у которой вроде бы все хорошо, на первый взгляд. Кто-то занимается своими делами, есть ребенок, который играет. Но вокруг темнота", - рассказала певица о своем конкурсном треке.