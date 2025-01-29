Маша Кондратенко: На Евровидении хочется транслировать не только силу, но и слабость

О "шароварщине" и мемных песнях, о Тине Кароль, Артеме Пивоварове, особых смыслах конкурсной песни и Евровидении, о конкуренции и шоу "Голос країни" - в интервью РБК-Украина рассказала певица Маша Кондратенко.

РБК-Украина расспросило Кондратенко об ожиданиях от песенного конкурса, дружбе с Klavdia Petrivna и участии в талант-шоу, где ее тренерами были Потап и Настя Каменских.

В этом году артистка участвует в Нацотборе и уже попала в "десятку" финалистов, а в начале полномасштабной войны РФ против Украины она "завирусилась" как исполнительница хитов "Ванька-Встанька" и "Люлі-люлі".

– Начнем с вашей конкурсной песни. О чем она?

– "No Time to Cry" - это песня о нормальной ненормальности, если ее описывать в двух словах. Когда я ее писала, мне очень сильно хотелось добавить наши народные мотивы. Ведь, в принципе, с них началась вся моя творческая деятельность, когда я пела в детстве украинские народные песни. И для меня было важно вставить в песню нашу ДНК. Во время написания у меня была такая визуальная картинка четкая: маленький домик, в котором виднеется свет, а вокруг полная темнота. И там живет семья, у которой будто бы все хорошо, на первый взгляд. Кто-то занимается своими делами, есть ребенок, который играет. Но вокруг темнота.

И это такая параллель на состояние каждого украинца сейчас. Мне очень хотелось, чтобы каждый человек просто это почувствовал. Когда мы утром просыпаемся от обстрелов, а потом идем на работу, или на какие-то встречи - будто бы все нормально, но на душе у нас очень сильный груз, который нам не дает жить полноценную и нормальную жизнь. И все равно в песне есть месседж, что свет побеждает тьму. Это подчеркивает саунд, который настраивает на волну борьбы.

– Как появилась эта песня? Вы писали ее именно под Нацотбор?

– Я писала ее для Нацотбора. Так получилось, что тогда у меня вышел альбом, а этой песней я просто обнулилась от всего. У нас с моим саундпродюсером Ромой было несколько попыток, было 3 или 4 "демки", но ни одна из них мне не нравилась. Мы искали направление, некоторые варианты были более динамичные и веселые. Но я поняла, что это не то, с чем я хочу идти на Нацотбор.

И эта песня - именно та, с которой я хочу представлять нашу страну. Я не хотела писать что-то не в контексте войны. Потому что, как по мне, Евровидение уже давно вышло за рамки песенного конкурса, там каждый транслирует свои месседжи, свои состояния, свои взгляды. Для меня было очень важно написать песню, которая будет транслировать то, что происходит у нас в Украине, но с надеждой на лучшее.

– Не боялись ли вы, что фанаты могут не так живо воспринять от вас столь глубокий трек, чем если бы вы написали что-то более, скажем, веселое или зажигательное?

– Если честно, я об этом почему-то не думала. Я знала, что все от Маши Кондратенко ожидают что-то веселое, что-то в стиле песен "Ванька-Встанька", "Люлі-люлі" и другие. Но где-то подсознательно мне хотелось немного удивить людей и показать, какая есть другая Маша, какая она иная, какой она может быть. Я не заканчиваюсь на мемных песнях.

Есть другой спектр моих эмоций, музыкальных знаний и навыков. И мне очень хотелось показать другую сторону, показать ту Машу, у которой творческий путь начался с других песен. Поэтому я не волновалась, я понимала, что могут быть какие-то комментарии. Некоторые даже сейчас пишут: "Блин, поехала бы с "Ванькой-Встанькой", точно победила бы". Но я совсем не жалею о том, что я сделала именно эту песню. И я знаю, что она откликается многим.

– Почему именно в этом году вы решили участвовать в Нацотборе?

– Потому что раньше я не была готова, мне кажется. Я не могла найти, что именно мне хочется транслировать, какой мне хочется быть. Где-то с 2022 года я могла подавать заявку, но я этого не делала, потому что понимала, что мне нужно еще немножечко времени, чтобы аккумулировать в себе эту энергию, подготовиться.

Сейчас я уже более закаленная, прошла весь хейт, весь этот путь от ненависти к себе до принятия всего, что происходит со мной. И просто я поняла, что мне есть что сказать на сцене Евровидения, поэтому я пошла именно в этом году.

И я хочу представлять нашу страну. Пошла, чтобы не просто принять участие. У меня есть четкая цель - победить в Нацотборе и представлять нашу страну на Евровидении.

Маша Кондратенко на Нацотборе (фото предоставлено певицей)

– Если вы победите в Нацотборе, каким будет ваш месседж на Евровидении?

– Мне хочется на Евровидении транслировать не только силу, но и слабость. Напомнить миру о том, что у нас в стране война. Рассказать, что нам бывает трудно. Потому что во всех новостях украинцы - это сильный народ, который борется уже много лет с соседним недогосударством. Но хочется показать, что нам не всегда легко, что мы не всегда сильны. Хочется искренне поделиться нашей трагедией. И, конечно, показать украинскую культуру. Ведь несмотря на все, что у нас происходит, мы продолжаем создавать, мы продолжаем поддерживать наших людей творчеством и мы не стоим на месте.

– Вы слушали песни других участников, какие именно треки вам понравились?

– Мне, если быть честной, все финалисты кажутся интересными. Мои друзья MOLODI, для которых конкурсная песня - еще и супер личная история. И это чувствуется! Песня Влада Шерифа вызывает эмоцию. Трек KRYLATA замечательный. И композиция Ziferblat - группы, с которой мы работаем в одной музыкальной компании GNS (geisha ninja samurai). Мне очень нравится их припев. Словом, все достойные, но все решится во время живых выступлений.

– Если не вы, кто по вашему мнению должен победить?

– Это сложный вопрос для меня. Потому что когда у меня есть конкуренция, мне прямо сносит немножечко крышу. Если быть честной, то мне сейчас на самом деле трудно. Учитывая то, что в этом отборе некоторая часть участников - это мои друзья, мои хорошие знакомые. И мне трудно сказать, кто должен победить. Все станет понятно, когда уже будут живые выступления 8 февраля. И тогда все поймем, кто готов представлять нашу страну и морально, и своими способностями вокальными и артистическими.



Маша Кондратенко призналась, боится ли конкуренции на Нацотборе (фото предоставлено певицей)

– Вы сказали о конкуренции. Для вас это лишний повод для стресса или все же мотивация?

– И то, и другое. Просто ты себя настолько утомляешь этой конкуренцией, когда читаешь все комментарии, смотришь все обзоры... И это стресс, это реально очень большой стресс. Потому что я все детство провела на конкурсах и сейчас меня будто отбросило в прошлое, когда там были какие-то участники, которых ты уже знаешь, которые сильные. И ты не то что боишься с ними соревноваться, но ты знаешь, что это будет тяжелое соревнование. И сейчас для меня это работает и в мотивацию, и в стресс.

Но я стараюсь балансировать и сосредоточиться на себе. Потому что стресс и волнение, они могут погубить живое выступление очень сильно. Поэтому я стараюсь с этим бороться сейчас.

– В этом году активно обсуждается то, что Тина Кароль впервые стала музыкальным продюсером. И многих интересует то, как она коммуницирует и работает с финалистами. Как вы можете описать этот опыт по состоянию на сейчас?

– Тина очень внимательная, она все помнит. Для меня было очень большим удивлением, когда мы пришли на ее сольный концерт, а она каждого спрашивала о песне, помнила все правки. Учитывая то, что у нее параллельно много концертов, много съемок. Но она все четко помнила. Она дала мне классные советы по поводу того, как доработать песню.

Когда у нас было живое прослушивание, Тина создала максимально уютную атмосферу. И волнение потихоньку отходило. Она всех расслабляла, спрашивала как дела. Тина очень заботливая и внимательная к участникам. Поэтому я рада, что у нас в этом году музыкальный продюсер именно она.

Маша Кондратенко призналась, чем ее поразила Тина Кароль (фото предоставлено певицей)

– Она вам давала какие-то правки по песне?

– Да, но это были больше предложения, мне кажется. Именно по ее совету мы добавили детский хор на припевы. И это было просто гениальным решением, песня заиграла новыми красками. И я рада, что в моей песне теперь еще поют и детки.

– Поговорим о прошлом. В 2012 году вы участвовали в "Голос. Діти", где Кароль была судьей. Почему тогда вы пошли именно к Олегу Скрипке и что вам тогда дал этот конкурс?

– Если сказать откровенно, там в телеверсии некоторые моменты подрезали. Тогда Тина говорила, что повернулась ко мне, потому что просто не могла не оценить мой талант. Но сказала, что мне нужно идти в команду Олега Скрипки, потому что я пела на французском, а все мы знаем, что он долгое время жил во Франции, поет на французском. То есть Тина мне мягко сказала, что мой путь точно в команду Скрипки.

Я и сама, когда шла на конкурс, сразу хотела в его команду, потому что понимала, что у нас с ним произойдет такое прям суперпонимание в нашей любви к Франции, французской музыке и языку. Но Тина в течение этого детского "Голосу" меня очень сильно поддерживала и от нее было много теплых слов. Тогда я была 11-летним ребенком, для меня это было очень ценно.

И тот проект мне очень сильно помог поверить, что все мечты сбываются и что все реально. Потому что я из простой семьи, я не знала, как вообще попасть в шоу-бизнес. И "Голос" доказал, что все возможно, этот проект был для меня сверхважным.

– В 2020 году, уже на взрослом "Голосі", вы стали полуфиналисткой. Чего вам не хватило, чтобы тогда победить?

– Мне кажется, что тот "Голос" произошел в достаточно уязвимый для меня период жизни. Когда я снялась в сериале "Школа", когда я не работала над музыкой. И поэтому у меня было очень мало практики на тот момент, мало опыта, мало выступлений. Потому что после съемок в сериале были какие-то интервью, другие проявления, но не музыка. В то время меня все знали как актрису. И меня это в какой-то период раздражало, потому что прежде всего я певица, а потом уже актриса. Поэтому мне немножечко не хватило практики.



Звезда "Голосу країни" призналась, что дал ей проект (фото предоставлено певицей)

– На "Голосі" вашими тренерами были Потап и Настя. Что можете сказать о них сейчас?

– Даже не знаю, что сказать. Потап сделал хиты, на которых я выросла. Настю я очень уважаю как вокалистку и настоящую трудягу. Но времена меняются, люди меняются. Сейчас мы не общаемся, ведь каждый идет своим путем.

– Ваши треки "Ванька-Встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі" - их называли "байрактарщиной", их критиковали. Хотя они собрали огромные просмотры. В чем секрет успеха этих песен?

– Секрет успеха во времени. В том, что они были своевременными, что они поднимали настроение, возвращали какую-то надежду. В начале полномасштабной войны я выпустила трек "Чекаю на тебе", который посвятила своей сестре, у которой муж на фронте. Но я поняла, что хочется как-то поддержать людей. И написалась песня "Ванька-Встанька". И это было вовремя, это было просто, легко. Это то, в чем нуждались люди в тот момент.

– А как вы реагировали на негативные комментарии и упреки о "шароварщине"?

– Конечно, меня это расстраивало, но я понимала, что именно я запустила эту серию мемных песен, которые в тот момент поддерживали, давали надежду. Мне писали военные, говорили, что эти песни им помогают. Они снимали очень много видео мне, я передавала им видеопоздравления. И поэтому я понимала, для чего это делаю. А хейт - это временное.



Маша Кондратенко честно ответила, обижали ли ее упреки о "шароварщине" (фото предоставлено певицей)

– А вас раздражало то, что другие начали создавать аналогичные треки? Это было прямым желанием просто повторить ваш успех?

– Классно, что я могла задать этот тренд, который все захотели подхватить. Это лишь доказывает своевременность и успешность моих песен. Я ничего плохого в этом не вижу. Здорово быть вдохновением для кого-то. Особенно, когда это не просто копирование, а самодостаточная работа.

– Тогда вы не боялись что можете стать заложницей образа и песен о "Ваньке-Встаньке"?

– На тот момент я об этом не думала. Просто делала то, что мне нравилось, то, что я считала нужным. Меня на самом деле до сих пор называют певицей одной песни, но это очень маленький процент людей. Потому что многие слышали другие мои песни, слышали мой первый альбом. Если вы еще не слушали - обязательно зацените, называется "Знайшла свій щоденник". Вы поймете, что я очень разная.

Человек, как и его песни, не может быть постоянно одинаковым. Ты постоянно меняешься, меняются вкусы, настроение, обстоятельства жизни вокруг. Поэтому это нормально писать разные песни в разный период жизни.

– Говорят, что именно Артем Пивоваров посоветовал вам отказаться от всех псевдонимов и выступать именно как Маша Кондратенко. Чем он это аргументировал?

– У нас была встреча на кофе, за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. И я тогда прекратила работать с продюсером, думала, что мне делать, потому что у меня отобрали псевдоним Маша Краш. И я спросила у Артема, что мне делать - оставаться Машей Кондратенко или, возможно, что-то там пытаться решать с этим псевдонимом. Потому что он такой звучный, он звучал классно.

Он мне рассказал просто свою историю, о том, что у него было много псевдонимов. Но успех ему принесли именно его имя, именно его фамилия. Он сказал: "Это ты, это то, что заложено в тебя с детства, твое имя, твоя фамилия, это какая-то собственная энергия". Я в этом плане с ним была согласна и решила остаться Машей Кондратенко и ни разу об этом не пожалела.



Маша Кондратенко призналась, какой совет ей дал Пивоваров (фото предоставлено певицей)

– Поговорим о Klavdia Petrivna. Как вообще появилась эта идея с интригой и тем, что вы делали намеки, будто вы можете быть Клавдией?

– Ну, идея появилась совершенно случайно. Я не хочу раскрывать все подробности нашего общения, но это была авантюра с двух сторон, в которую мы так решили зайти вместе. И все произошло так, как мы и хотели. Люди были заинтересованы. Мне кажется, что это такой пиар-ход, которых давно не было в Украине. Давно не было всего этого: бури эмоций у людей, вопросов, отсутствия ответов. Поэтому все получилось классно. Авантюра удалась.

– Когда Соломия Опрышко сняла маску и дала первый сольник, реакция была довольно неоднозначной. Некоторые пользователи начали критиковать певицу, якобы ее выступление вживую не такое сильное и мощное, как на студийных записях. В тот момент вы ее поддержали?

– Конечно. Я считаю, что Klavdia Petrivna большая молодец, потому что первые сольные концерты во Дворце спорта - это очень ответственно, это очень страшно. И я даже когда я видела после концертов комментарии в сторону Клавы, я отвечала людям, которые ее хейтили. Я писала о том, что человек впервые выступал на такой большой сцене. Нужно иметь уважение! И на самом деле это было классно! И она зарядила всех своей энергией, она спела любимые хиты людей, поэтому конечно я ее поддерживала, и как артистку, и как подругу.



Маша Кондратенко высказалась о Klavdia Petrivna (фото предоставлено певицей)

– Сейчас мы видим, что соцсети, например TikTok, могут дать немало популярности новым артистам. И на фоне этого талант-шоу и все эти конкурсы уходят в прошлое?

– Как человек, который на этих конкурсах вырос, точно скажу, что нет. Они не устаревшие, они не в прошлом. Такие шоу должны быть. Конечно, соцсети это классно. Это платформа, на которой можно продавать свой продукт, на которой можно свое творчество транслировать. Но люди могут стать ленивыми. Эти все конкурсы дают много, это выступление в стрессовых условиях, большая сцена, настоящие профессиональные наставники и большой опыт в короткие сроки. В TikTok такого не получишь.

– Назовите 3 факта о себе.

– Я не стерва, какой меня считают люди в сети. Я очень добрая. Просто много такого слышу, якобы выгляжу так. Но я очень добрая и милая.

У меня очень маленький рост - 1 метр 57 сантиметров. Многие думают, что я высокая. А потом сильно удивляются, когда меня видят в жизни.

И еще у меня есть родинка на губе, которая передалась мне от прабабушки.